"Mínimos 2: Ascensão de Gru" levou mais 48.530 espectadores aos cinemas portugueses no terceiro fim de semana de exibição, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Com 259.623 bilhetes vendidos desde 30 de junho, o filme atingiu um patamar importante nas bilheteiras: entrou na lista dos mais vistos nos cinemas nacionais desde o início da pandemia, em março de 2022.

Na semana passada, já ultrapassara "Encanto" nos maiores sucessos da animação neste período. Também é o maior sucesso do género desde "Frozen II" em novembro de 2019.

Agora em oitavo lugar no TOP 10 da era da pandemia, liderado por "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (638.594 espectadores), que está ameaçado por "Top Gun: Maverick" (581.186), é provável que a animação suba mais algumas posições nas próximas semanas, ultrapassando "The Batman" (273.339), "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (320.189) e "Uncharted" (332.413).

Intransponível estará seguramente o sucesso do primeiro "Mínimos" (2015), que deu o protagonismo aos seres amarelos que eram personagens secundários na saga "Gru - O Maldisposto": levou 939.355 espectadores aos cinemas no verão de 2015, só perdendo no género para a versão fotorrealista de "O Rei Leão" (2019), com 1.281.657 espectadores.

O último filme da saga que chegou aos cinemas, "Gru - O Maldisposto 3" (2017), também parece inalcançável: 591.315 espectadores.