Após alguns filmes que ficaram abaixo das expectativas nas bilheteiras, 2025 deverá ser o ano do regresso da Marvel à 'normalidade'.

Com boas previsões para a estreia de "Capitão América: Admirável Mundo Novo" (13 de fevereiro) em Portugal, o estúdio parece ter outro sucesso em mãos com "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", o outro filme que vai lançar este ano.

O trailer foi lançado na terça-feira e teve 202 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas em todas as plataformas, segundo informação da Disney. O valor inclui o TikTok, plataforma que nem todos os estúdios contabilizam.

Para um primeiro trailer, foi a melhor estreia de sempre para um filme da Marvel que não é uma sequela e a terceira melhor entre os 37 títulos do Universo Cinematográfico (MCU), apenas atrás de "Deadpool & Wolverine" (365 milhões) e "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (355 milhões), que superaram os mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais.

VEJA O TEASER TRAILER LEGENDADO.



No entanto, não tudo correu bem: as reações positivas às imagens foram rapidamente ensombradas quando utilizadores nas redes sociais notaram no poster promocional lançado ao mesmo tempo inconsistências associadas com a Inteligência Artificial (IA), como duas mulheres com o mesmo rosto e pessoas com quatro dedos.

Tema polémico dentro e fora da indústria, o impacto levou mesmo uma fonte da Marvel a desmentir o uso à imprensa especializada.

VEJA O POSTER E AS POLÉMICAS.

"O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" é uma forte aposta: trata-se da integração no MCU daquela que é conhecida como a 'Primeira Família da Marvel' e juntará Pedro Pascal ("A Guerra dos Tronos", "Narcos", "The Mandalorian" e "The Last of Us") como Reed Richards, Vanessa Kirby ("The Crown", "Missão Impossível") como Susan Storm, Ebon Moss-Bachrach (o "Richie" Jerimovich da série "The Bear") como Ben Grimm e Joseph Quinn (a revelação da quarta temporada da série "Stranger Things" como o jovem "metaleiro" rebelde Eddie Munson) como Johnny Storm.

Julia Garner ("Ozark", "Inventing Anna") será Shalla-Bal, uma versão do Surfista Prateado, Ralph Ineson ("A Guerra dos Tronos", "Chernobyl") como Galactus e ainda Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e John Malkovich.

Não foi divulgada uma apresentação oficial da história, mas as imagens do trailer remetem de imediato para a década de 1960 e vislumbres da vida de cada personagem antes e depois de adquirirem os seus super poderes, além do próprio Galactus, a entidade cósmica que consome planetas com vida para sobreviver.

Já existiram outros "Quarteto Fantástico" no cinema que não ficaram para a história: dois filmes de 2005 e 2007 com Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis, e outro de 2015 com Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell.

Realizado por Matt Shakman (série "WandaVision"), "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" faz parte da fase seis do MCU e chega aos cinemas portugueses em 24 de julho.