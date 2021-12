A nova versão do musical da Broadway "West Side Story" de Steven Spielberg desiludiu nas salas de cinema nos EUA, arrecadando uns "miseráveis" (descrição da Variety) 10,5 milhões de dólares nas bilheteiras. O filme também já está em exibição em Portugal.

Com um elenco liderado por Ansel Elgort e Rachel Zegler, o primeiro musical na carreira do realizador ficou abaixo da previsão (já revista para baixo) dos 13-15 milhões para a produção da 20th Century e Disney, um lançamento exclusivo nos cinemas.

O resultado é problemático para o estúdio por causa do elevado orçamento (100 milhões de dólares, o que não inclui o marketing) e também confirma a dificuldade de convencer as pessoas com mais de 35 anos a regressar às salas durante a pandemia para ver filmes adultos e principalmente musicais, como se viu com os fracassos de "Ao Ritmo de Washington Heights" e "Dear Evan Hansen", mas que custaram muito menos do que a produção de Spielberg.

Com boas reações do público e excelentes críticas, ainda existe a esperança que o filme recupere nas bilheteiras durante o Natal e até Ano Novo, apesar da pandemia: o exemplo mais citado é o do musical "O Grande Showman" com Hugh Jackman, que arrancou com 8,8 milhões na mesma altura em 2017 e acabou por arrecadar 171 milhões só nos EUA.

A expectativa é que "West Side Story" também venha a ser um dos mais fortes candidatos aos Óscares.

VEJA O TRAILER.