Apresentado na segunda-feira, o "primeiro e provocador poster de 'Mães Paralelas'", como descrevia o jornal El País, causou sensação por mostrar um mamilo a jorrar uma "lágrima" de leite.

A imagem faz um paralelo com a temática central do novo filme de Pedro Almodóvar, protagonizado por Penélope Cruz e Milena Smit, sobre duas mulheres, Janis e Ana, ambas solteiras, que engravidam por acidente e reagem de maneira muito diferente: a primeira, já na meia-idade, fica radiante com a notícia, mas Ana, uma adolescente, está assustada, arrependida e traumatizada.

Rapidamente bastante partilhado nas redes sociais, o poster acabou por ser removido de várias contas do Instagram, incluindo da do próprio autor, Javier Jaén.

A rede social acabou por se retratar publicamente e restaurar as partilhas, permitindo a excepção da partilha de nudez "quando existe um claro contexto artístico".

Esta quinta-feira, Pedro Almodóvar agradeceu o apoio recebido pelos fãs através da conta do irmão Agustín, produtor de todos os seus filmes.

"Muito obrigado a todos vocês que apoiaram o poster de 'Mães Paralelas', aos que o colocaram mais do que uma vez, aos que debateram sobre a necessidade de um pouco de sanidade perante a visão de um mamilo feminino, aos que falaram sobre isso na comunicação social", começa a resposta.

"Conseguiram que as mentes por detrás do algoritmo que decide o que é ou não obsceno e ofensivo fizessem marcha-atrás e permitam que o poster circule livremente. É uma vitória vossa, uma grande vitória É preciso estar alerta antes que as máquinas decidam o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Sempre confiei na generosidade de estranhos, mas sempre que sejam humanos e um algoritmo não é humano.

"Por muita informação que tenha o algoritmo nunca terá coração nem bom senso. Novamente, muito obrigado a todos. Expero que o filme esteja à altura das vossas expectativas", conclui.

"Mães Paralelas" abrirá o Festival de Cinema de Veneza a 1 de setembro e tem estreia em Portugal prevista para 2 de dezembro.

VEJA O TEASER TRAILER.