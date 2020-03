Com 29 milhões de dólares e a liderança do top nos EUA e mais 20,2 milhões no mercado internacional, uma nova versão de "O Homem Invisível" tornou-se a grande sensação nas salas de cinema no último fim de semana.

Com estreia em Portugal marcada para esta semana, o novo filme do estúdio Universal e da produtora Blumhouse, famosa pelos filmes de terror, já está a dar lucro: custou sete milhões.

Na realização está Leigh Whannell, que também realizou "Insidious: Capítulo 3" (2015) e o muito elogiado "Upgrade" (2018).

O sucesso não é só entre o público: os críticos também têm feito elogios muito positivos à reinvenção para a era do #MeToo, ainda entre o "thriller" e o terror, do clássico romance de H.G. Wells.