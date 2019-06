"Convicta da sua posição e dos seus direitos, tal como os tribunais atrás referidos o comprovam, a Leopardo Filmes interporá, de imediato, o respetivo recurso contra esta decisão, para o Tribunal Superior", refere Paulo Branco.

Controvérsia em fim à vista

A disputa legal pelos direitos do filme dura há mais de dois anos entre Paulo Branco, Terry Gilliam e os produtores que avançaram com a longa-metragem.

Paulo Branco assinou contrato para produzir o filme, em 2016, mas o processo saiu gorado. Terry Gilliam pediu a anulação do contrato com a Alfama Films e seguiu a produção com outros produtores do Reino Unido, França e Espanha, mas em 2017 o Tribunal de Grande Instância de Paris declarou que aquele contrato com o produtor português continuava válido.

Segundo o produtor, atualmente está "já em fase de julgamento, em Paris e Londres, o apuramento dos montantes das indemnizações a que a Alfama Films tem direito pela usurpação dos seus direitos, conforme as decisões já transitadas em julgado" em França e no Reino Unido.

A Leopardo Filmes explicou ainda que está a decorrer um processo-crime no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa contra a produtora Ukbar Filmes, de Pandora da Cunha Telles, que participou na produção como coprodutora minoritária, uma vez que parte do filme foi rodado em Portugal.

Enquanto decorrem estes processos judiciais, "O homem que matou D. Quixote" teve a estreia mundial em 2018 no Festival de Cinema de Cannes (França), percorreu já outros festivais e esteve em exibição em sala em França e em Espanha. Está ainda inédito nos cinemas portugueses, apesar de ter chegado a ter data de estreia prevista.

Em abril passado, o filme estreou-se, com apenas um dia de exibição, em 700 salas de cinema dos Estados Unidos.

Na altura, Terry Gilliam deu uma entrevista à publicação Indiewire, na qual recordava todo o processo de três décadas para concretizar o projeto cinematográfico e considerava que a disputa legal por causa dos direitos do filme "assustou muitos distribuidores", incluindo a Amazon Studios, que recuou na distribuição.

Em declarações anteriores à Lusa, Paulo Branco descreveu todo este processo judicial como "inacreditável e único na história da produção europeia" de cinema.