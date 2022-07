A distinção a Luís Costa foi atribuída pelo júri constituído pelas realizadoras Ana Rocha de Sousa, Mónica Santos e o encenador Leandro Ribeiro.

Trata-se do segundo prémio recebido pelo realizador no Shortcutz Ovar, depois ter sido galardoado em 2018 com a película “O Homem Eterno”.

O prémio especial do júri na seleção oficial competitiva foi concedido à produção “Noite Perpétua”, de Pedro Peralta.

Já os galardões de Melhor Animação e Melhor Primeira Obra recaíram para “Elo”, de Alexandra Remires, e “Ouro Sobre Azul”, de Andreia Pereira da Silva, respetivamente.

“A mais recente curta-metragem de Laura Carreira, “The Shift”, foi duplamente premiada, com uma menção honrosa do júri e prémio do público que corresponde ao filme mais votado pelos espectadores durante ano”, acrescentou a organização, citada numa nota.

A entrega dos prémios aconteceu hoje numa sessão de cinema realizada na Escola de Artes e Ofícios, em Ovar, no distrito de Aveiro, encerrando a 5.ª temporada competitiva do festival que decorreu em nove sessões com a exibição de 26 curtas-metragens na seleção oficial.