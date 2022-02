Na banda desenhada, o Pinguim é indissociável do seu fato de cerimónia, completado com cartola, monóculo, guarda-chuva e charuto.

Foi assim que o clássico vilão de Batman apareceu noutras incarnações, de Burgess Meredith na série televisiva nos anos 1960 a Danny DeVito no filme "Batman Regressa", de 1992.

Mas Colin Farrell como Oswald Cobblepot ainda antes de se tornar o Pinguim no novo "The Batman" nem sequer teve autorização do estúdio para ter um charuto apagado na mão.

“Os grandes estúdios tomam grandes decisões à volta de coisas como a presença de charutos em filmes. Lutei valentemente por um charuto, cheguei a dizer a certa altura 'Posso tê-lo apagado' e eles disseram não", revelou com ironia numa das entrevistas de promoção ao filme.

"[Como se] uns miúdos de 12 anos fossem começar a fumar charutos cubanos por causa [do Pinguim fumar charutos no filme]", acrescentou.

Colin Farrell em "The Batman"

O que aconteceu ao Pinguim já se tinha visto com uma das vilãs mais icónicas da Disney: a nova Cruella de Vil encarnada por Emma Stone no filme do ano passado nunca apareceu com a icónica boquilha.

"Isso não é permitido em 2021. Não temos autorização para fumar em cena num filme da Disney", revelou Emma Stone em entrevista ao The New York Times.

Mas a atriz reconheceu na altura que teve pena de ter perdido uma característica tão simbólica da sua personagem: "Foi difícil não ter aquela boquilha.... estava muito entusiasmada por aparecer aquele fumo verde, mas não foi possível. Não quero promover o tabagismo, mas também não quero promover que se esfolem cachorros".

Com Robert Pattinson como protagonista, "The Batman" chega aos cinemas portugueses a 3 de março.

Veja o trailer.