O poder das 12 nomeações para os Óscares "desbloqueou" a estreia de "O Poder do Cão" nos cinemas portugueses.

Lançado pela Netflix a 1 de dezembro, o filme que lidera a corrida às estatuetas douradas chega a 3 de março, anunciou a NOS Audiovisuais esta quarta-feira.

Seguindo uma prática habitual nos EUA com os títulos mais mediáticos, mas até agora praticamente tabu em Portugal, a distribuidora anunciou em outubro do ano passado a estreia nos cinemas de dois títulos exclusivos da plataforma: "Aviso Vermelho" e "Não Olhem Para Cima".

Na altura, causou surpresa a ausência do primeiro filme da realizadora Jane Campion em 12 anos e de "A Mão de Deus", premiados aquando da antestreia mundial no festival de Veneza e considerados fortes apostas para as nomeações aos Óscares. O trabalho de Paolo Sorrentino concorre para Melhor Filme Internacional.

Além de Melhor Filme e Realização, destacam-se entre as 12 nomeações de "O Poder do Cão" as de Benedict Cumberbatch para Melhor Ator, Kirsten Dunst para Melhor Atriz Secundária e a dupla presença de Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee para Melhor Ator Secundário.

O 'western' pouco tradicional decorre nos anos 1920 num rancho do Montana e centra-se na guerra de intimidação de um rancheiro dominador (Cumberbatch) contra a nova esposa (Dunst) do irmão (Plemons) e o seu filho adolescente (Smit-McPhee) que vai ter contornos inesperados.