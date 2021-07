Após a curta-metragem "A Voz Humana", ainda em exibição nos cinemas portugueses, Pedro Almodóvar está de volta com o primeiro filme desde "Dor e Glória".

Por agora, as primeiras imagens de "Madres Paralelas" apenas são acompanhadas de música.

O "teaser trailer" do novo filme escrito e realizado pelo cineasta espanhol foi lançado esta segunda-feira, ao mesmo tempo que era anunciada a programação do Festival de Veneza, onde está em competição pelo Leão de Ouro e será a sessão de abertura.

Ainda sem estreia anunciada em Portugal, mas a chegar às salas de Espanha a 10 de setembro, a história escrita durante a pandemia decorre em Madrid à volta "da vida das duas mulheres que dão à luz no mesmo dia e que têm trajetórias paralelas, daí o título", explicou o cineasta numa entrevista no final de junho do ano passado ao jornal El País.

Protagonizada por Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón e Israel Elejalde, e ainda com "cúmplices" de outros filmes como Rossy de Palma e Julieta Serrano, "Madres Paralelas" anda à volta de duas mulheres, Janis e Ana, ambas solteiras que engravidam por acidente e reagem de maneira muito diferente: a primeira, já na meia-idade, fica radiante com a notícia, mas Ana, uma adolescente, está assustada, arrependida e traumatizada.

Janis tenta dar ânimo a Ana quando andam pelos corredores do hospital e as poucas palavras que trocam durante essas horas criarão uma ligação muito forte, que o acaso se encarregará de desenvolver e complicar de uma forma que mudará a vida de ambas.

VEJA O TEASER TRAILER.