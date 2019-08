"De certa forma, é doloroso", acrescentou.

O animador foi mais longe, criticando a ganância do estúdio: "É algo triste que os acionistas estejam agora na sala a decidir que filmes é que se fazem. A Disney deixou de esconder e agora é completamente às claras: 'Sim, apenas queremos fazer dinheiro'. Enquanto artista, isso é uma desilusão, tratando-se de um estúdio fundado com base na originalidade e na arte".

VEJA O TRAILER.



Sobre o novo "O Rei Leão" propriamente dito, David Stephan acredita que a animação fotorrealista choca com o que tornou a versão de 1994 tão especial, tornando deslocados os momentos em que os animais cantam e falam.

"Literalmente, tirava-me do filme. Especialmente com a movimentação do pequeno Simba. Era demasiado real. E depois quando ele falava, recordou-me alguns daqueles documentários antigos sobre a natureza em que dobravam as vozes e os lábios se mexiam", explicou.

"Simplesmente saí a pensar 'Isto era uma grande história quando trabalhei nela em 1993. Como é que os macacos de 'Planeta dos Macacos' parecem muito mais vivos do que os animais em 'O Rei Leão'?" Este [novo filme] apenas dizia, 'Sabem que mais, vamos cortar completamente a expressividade. Vamos apenas fazê-lo tão real quanto possível'. E acho que isso diminui o filme", reforçou.

David Stephan também criticou a "rigidez" das novas interpretações vocais, que incluem Donald Glover, Chiwetel Ejiofor, Beyoncé, Seth Rogen, John Oliver e John Oliver.

"Encurralaram-se quando se faz de forma realista. Fica-se preso ao que são as realidades físicas na vida real ou as pessoas não vão ficar convencidas. Mas houve cenas com alguma expressividade e der repente ficou um pouco mais vivo", concluiu.