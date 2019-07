Beyoncé lançou de surpresa um novo vídeo para "Spirit", uma nova canção e o seu novo single da banda sonora de "O Rei Leão".

Com muitas imagens da vida animal e a participação da filha Blue Ivy, a estreia aconteceu durante um especial esta terça-feira à noite no canal ABC, "The Lion King: Can You Feel the Love Tonight".

Beyoncé, que também canta uma nova versão do clássico vencedordo Óscar "Can You Feel the Love Tonight", é a voz de Nala nesta versão foto realista do clássico da animação de 1994 do realizador Jon Favreau onde também participam Donald Glover, Seth Rogen, Keegan-Michael Key, John Oliver, Eric André, Chiwetel Ejiofor, James Earl Jones e Alfre Woodard.

O álbum do filme, "The Lion King: The Gift", também é produzido pela artista e é lançado esta semana, a acompanhar a estreia nos cinemas.