O universo de "O Senhor dos Anéis" regressará ao cinema: os estúdios Warner Bros. Discovery e New Line assinaram um contrato de vários anos com a Embracer Group AB, detentora dos direitos de autor das obras de J. R. R Tolkien para fazer "vários" filmes.

David Zaslav, o diretor executivo da Warner já tinha sinalizado o interesse do estúdio em rentabilizar as suas sagas e a das aventuras na Terra Média é das mais importantes: a primeira trilogia "O Senhor dos Anéis" arrecadou quase três mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais entre 2001 e 2003, o que foi igualado pela trilogia "The Hobbit" entre 2012 e 2014.

À frente de ambas estava o trio formado pelo realizador Peter Jackson e as argumentistas Fran Walsh e Philippa Boyens.

Não há nenhum cineasta associado a projetos, mas uma declaração à imprensa norte-americana do trio deixa em aberto um eventual regresso: "A Warner Brothers e a Embracer mantiveram-nos informados a cada passo. Aguardamos para falar mais com eles para ouvir a sua visão para a franquia seguir em frente".

De facto, não se sabe que outras histórias de Tolkien estão nos planos dos estúdios, mas o comunicado garante que a intenção é manter a essência das trilogias: "Planeamos honrar o passado, olhar para o futuro e ser fiel os valores mais elevados de produção e qualidade".

Peter Jackson e a rodagem de "O Hobbit"

“Há 20 anos, a New Line deu um salto de fé sem precedentes para concretizar as histórias incríveis, personagens e mundo de 'O Senhor dos Anéis' no grande ecrã. O resultado foi uma série histórica de filmes que foram abraçados por gerações de fãs. Mas apesar de toda a dimensão e detalhes cuidadosamente reunidos nas duas trilogias, o vasto, complexo e deslumbrante universo sonhado por J.R.R. Tolkien permanece amplamente por explorar no cinema. A oportunidade de convidar os fãs a entrar mais profundamente no mundo cinematográfico da Terra Média é uma honra e estamos entusiasmados por fazer a parceria com a Middle-earth Enterprises e a Embracer nesta aventura”, disseram representantes da Warner em comunicado.

Note-se que este acordo é separado de "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" ["O Senhor dos Anéis: A Guerra de Rohirrim", em tradução livre], um filme anime que chegará ao grande ecrã a 12 de abril de 2024 e segue a estética das trilogias.

A história decorre dois séculos antes "O Hobbit", abordando as conquistas de Helm Hammerhand, o nono Rei de Rogan, e a construção do Abismo de Helm, a fortaleza que surge em destaque em "O Senhor dos Anéis: As Duas Torres" (2002).

A argumentista Philippa Boyens é produtora executiva da produção escrita pela sua filha Phoebe Gittins com Arty Papageorgiou.

Um outro acordo separado foi para TV, quando a Amazon bateu a Netflix em 2018, pagando 250 milhões de dólares pelos direitos para uma série de cinco temporadas. O resultado é "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", com os primeiros episódios lançados com grande sucesso a partir de setembro de 2022.