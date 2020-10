Não há pandemia que pare as Doce: "Bem Bom", o filme que conta a história das quatro mulheres da mais popular girl band portuguesa, chega aos cinemas a 26 de novembro.

Esta quinta-feira (22), a distribuidora Cinemundo divulgou o trailer final: Carolina Carvalho (como Helena Coelho), Bárbara Branco (Fátima Padinha), Lia Carvalho (Teresa Miguel) e Ana Marta Ferreira (Laura Diogo) dão vida ao quarteto icónico tão popular na década de 1980, com temas como "Ok, Ko", "Ali Babá", "Quente, Quente, Quente", "Doce" ou "Amanhã de Manhã".

A produção da Santa Rita Filmes tem na realização Patrícia Sequeira, que assinou no ano passado o aclamado "Snu", sobre a história de amor de Snu Abecassis e Francisco Sá Carneiro, e em 2015 o elogiado “Jogo de Damas”.

Tem ainda um currículo muito extenso em séries e telenovelas, com títulos como “Conta-me Como Foi”, “Vila Faia”, “Laços de Sangue”, Rosa Fogo”, “Depois do Adeus” e “Mar Salgado”.

Depois do filme, que irá terminar com a estreia das Doce no Festival da Canção, a história irá continuar numa série da RTP1 com sete episódios.

O filme tem o apoio do MEO, que depois de ter apoiado títulos como "Malapata" e "Snu", apostou agora na história das Doce no âmbito de uma aposta "no talento artístico português e na preservação da memória histórica e cultural do país".

VEJA O TRAILER.