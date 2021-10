As cidades de Portimão e Faro recebem hoje e na sexta-feira a terceira edição do festival Ocean Film Tour, em duas sessões onde serão exibidos quatro documentários ligados ao oceano, disse à Lusa a organizadora do evento.

Os filmes têm uma duração de cerca de 30 minutos cada, num total de duas horas, com temáticas que vão do “desporto à preservação”, numa proposta para “explorar as possibilidades que existem tanto acima como abaixo do oceano”, revelou à Lusa Sophia Figueiredo.

“Chasing The Thunder” debruça-se sobre a pesca ilegal e documenta os mais de 100 dias que o navio Bob Barker, da organização sem fins lucrativos Sea Shepherd, perseguiu caçadores ilegais na Antártida e “Sonic Sea” procura documentar a forma como a poluição sonora está a afetar as baleias.

Os outros dois filmes tratam de temas “mais leves”, com “Paradigm Lost” a trazer para a tela a vida de Kai Lenny, um dos surfistas mais versáteis do mundo e um “verdadeiro homem do mar”, destacou.

Por fim, será exibido “The Weekend Sailor”, que regista a história de uma tripulação amadora mexicana que, na década de 70 no século passado, “teve a lata” de concorrer com a elite na primeira volta ao mundo à vela competitiva.

“Cada filme traz um assunto diferente e exibimos os quatro em cada uma das sessões. Pelo meio há um sorteio de prémios, ou seja, é muito mais que uma sessão de cinema”, realçou.

Sophia Figueiredo adiantou que esta edição funciona num regime “best of” com uma seleção de filmes já exibidos em edições noutros países e onde tiveram “maior sucesso”, mas que são ”inéditos em Portugal” .

A organização assume querer estimular o envolvimento das comunidades locais e, em cada evento, para além dos filmes, conta com um programa de apoio com anfitriões e Organizações Não Governamentais ligadas ao mar.

No caso do Algarve essa associação será a Sciaena, que procurará esclarecer a comunidade em como pode agir para “defender os oceanos”.

A terceira edição do International Ocean Film Tour arrancou em outubro e está a percorrer Portugal.

Depois de ter passado já por Setúbal, Porto, Lisboa e Ponta Delgada, é agora apresentada em Portimão e Faro, rumando depois a Coimbra (3 de novembro), Nazaré (6 de novembro), Figueira da Foz (9 de novembro) e Ericeira (13 e 14 de novembro).

Os bilhetes custam entre oito e 35 euros, dependendo do pacote escolhido e podem ser adquirido na página do evento em www.oceanfilmtour.pt.