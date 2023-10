Finalmente vai ser possível ver em casa "Oppenheimer", que fez parte com "Barbie" do maior fenómeno do cinema dos anos mais recentes.

O lançamento digital acontecerá exatamente quatro meses após a estreia nos cinemas do épico do realizador Christopher Nolan sobre J. Robert Oppenheimer, o famoso físico que criou a bomba atómica.

Segundo a Variety, o filme ficará disponível para aluguer ou compra em plataformas de "video-on-demand" e streaming a 21 de novembro, tal como a edição 4K Blu-ray e Blu-ray.

Pelo menos para o mercado norte-americano, não está anunciado o lançamento em DVD.

Para os amantes das edições em formato físico, ameaçadas de extinção, existe uma boa notícia: Christopher Nolan está do seu lado e o The HD Room destaca que a edição 4K UHD tem um segundo disco com mais de três horas de extras, incluindo um gigantesco documentário “Making of".

Numa indústria cinematográfica a tentar recuperar a sua posição de antes da pandemia, "Barbie" e "Oppenheimer", lançados no mesmo dia, geraram um dos maiores fenómenos virais, culturais e comerciais dos últimos anos: o “Barbenheimer” levou milhões de pessoas em todo o mundo aos cinemas para ver os dois filmes.

Com 1,44 mil milhões de dólares, "Barbie" é o maior sucesso do ano.

Por seu lado, "Oppenheimer" chegou aos 942 milhões, algo nunca visto para um "biopic" com três horas de duração e classificação etária para o público adulto.

Ambos devem surgir com grande destaque na corrida aos próximos Óscares, entregues a 10 de maço de 2024.