Com a rodagem a começar esta semana na Hungria, dois atores juntaram-se ao elenco do filme "Gran Turismo".

O projeto será tanto a adaptação ao cinema do célebre simulador de corridas automóveis criado em 1997 que muitos consideram ser a melhor série da história da PlayStation como da história verídica de um dos seus jogadores.

O argumento de Jason Hall ("American Sniper") e Zach Baylin ("King Richard") centra-se na história verídica de um grande sonho que se torna realidade: um adolescente cujo talento revelado no jogo "Gran Turismo" o leva à vitória em competições a sério da Nissan até se tornar um piloto profissional.

No elenco já estavam confirmados David Harbour, o xerife de "Stranger Things" e o "Red Guardian" de "Viúva Negra", como o piloto reformado que ensinará as práticas da condução ao adolescente interpretado Archie Madekwe, conhecido por entrar na série da Apple TV+ "See" ao lado de Jason Momoa.

Darren Barnet com Mikaela Hoover no filme "Love Hard"

Segunda a revista The Hollywood Reporter, Orlando Bloom juntou-se ao elenco para ser um intenso diretor de marketing que trabalha na promoção das corridas automóveis e até é capaz de acreditar naquilo que está a vender.

Já Darren Barnet, uma das revelações da série da Netflix "Eu Nunca..." e do filme "Love Hard", será um piloto de corridas no topo da academia Gran Turismo que não fica nada contente por ver o talento do seu rival adolescente a destacar-se.

Com estreia nos cinemas anunciada para 11 de agosto de 2023, "Gran Turismo" terá como realizador Neill Blomkamp, conhecido pelos filmes "Distrito 9" (2009), "Elysium" (2013) e "Chappie" (2015).