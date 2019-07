Jogos de Prazer (1997)

Eddie (Mark Wahlberg) chega a Los Angeles nos anos 1970 com algo fora do comum: um pénis gigantesco. Acaba por ir parar à indústria pornográfica, onde a primeira atuação é com Amber Waves (Julianne Moore)...

Romy e Michele (1997)

Outro orgasmo falso, mas convincente, quando Romy (Mira Sorvino) precisa de garantir um carro para ir à reunião de liceu...

O Rei da Rádio (1997)

Uma emissão de rádio muito à frente do seu tempo torna-se interativa...

O Herói do Ano 2000 (1973)

No futuro, todos são virgens ou impotentes: para atingir o orgasmo, entram num aparelho chamado Orgasmatron...

O Fabuloso Destino de Amélie (2001)

Amélie Poulain (Audrey Tautou) é uma excêntrica que a certa altura se diverte com a ideia de "quantos casais estão a ter um orgasmo neste momento"...