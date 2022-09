A acompanhar a estreia mundial este domingo no Festival Internacional de Cinema de Toronto (Tiff), foi divulgado o trailer de "Os Fabelmans", o novo filme de Steven Spielberg.

A receção dos críticos e público no festival confirmam as apostas que se fazem para para os Óscares do filme autobiográfico que acompanha a infância do realizador no Arizona e explora os segredos de família de um jovem apaixonado por cinema na década de 1950.

TRAILER.



Entre os atores, apesar dos muitos elogios ao elenco liderado por Michelle Williams, Paul Dano e Seth Rogen, muitos garantem que a nomeação que estará garantida por uma breve participação de cinco minutos no papel de um tio do realizador é a do veterano Judd Hirsch, de 87 anos (conhecido em Portugal principalmente pelas séries "Querido John", do final da década de 1980, e "Numb3rs", entre 2005 e 2010, e os filmes filmes "Gente Vulgar" e "ID4 - O Dia da Independência").

O filme tem estreia em Portugal anunciada para 24 de novembro.