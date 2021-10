Está econtrado o grande vilão de "Os Mercenários 4": Iko Uwais, a estrela dos filmes de ação de culto "The Raid" e das produções da Netflix "The Night Comes for Us" e "Wu Assassins".

Com 38 anos, o ator, duplo e artista de artes marciais indonésio será um "antigo oficial militar que se tornou traficante de armas com o seu próprio exército privado", avançou o portal Deadline.

Curiosamente, o grande vilão não se irá cruzar diretamente com Sylvester Stallone, cuja personagem Barney Ross foi o líder dos mercenários nos filmes de 2010, 2012 e 2014: o norte-americano terminou de rodar as suas cenas há duas semanas e confirmou a sua despedida da saga, passando o testemunho e protagonismo ao outro veterano, Jason Statham, que interpreta Lee Christmas.

Atualmente em rodagem e ainda sem data de estreia, também regressam para o quarto filme Dolph Lundgren e Randy Couture, enquanto as outras novidades no elenco são Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Andy Garcia, Tony Jaa, Sheila Shah, Jacob Scipio e Levy Tran.