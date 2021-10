"Os Mercenários" estão de volta para o quarto filme.

A rodagem já começou e os dois atores mais icónicos da saga mostraram como vão aparecer as suas personagens sete anos desde a última aventura.

“A desfrutar no trabalho com o meu grande amigo Jason no novo 'Os Mercenários', partilhou Sylvester Stallone com duas fotografias.

A foto principal com os dois atores no clássico equipamento preto de cada missão também foi partilhada por Jason Statham com um mais lacónico "De volta ao trabalho com o homem principal".

Ainda sem data de estreia, a grande novidade do quarto filme é que Stallone terá um papel mais secundário como Barney Ross, o líder da equipa, passando o protagonismo ao outro veterano da saga, Statham, que interpreta Lee Christmas.

Dos filmes anteriores regressa ainda Dolph Lundgren e Randy Couture, juntando-se pela primeira vez ao elenco Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox e Tony Jaa.

Embora os detalhes gerais sobre o novo projeto estejam em segredo, sabe-se que Andy Garcia também se vai estrear na saga como um agente da CIA que acompanha os veteranos mercenários na sua perigosa missão.

Oficialmente, Stallone, com 75 anos, está menos envolvido atrás das câmaras: após co-escrever o argumento de todos os filmes (2010, 2012 e 2014) e realizar o primeiro, não recebeu um crédito oficial tanto na história como no argumento do novo projeto.

Mas um vídeo de terça-feira que o próprio partilhou e onde aparece a "afinar" uma cena do argumento que ia ser rodada no dia a seguir mostra que o veterano mantém o controlo do saga.

Questionado se era preciso estar a fazer isso a meio do jantar, a resposta foi: "Bem, eu posso comer as minhas palavras enquanto tu comes os pães".