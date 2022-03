Billie Eilish e Finneas O’Connell estão confirmados para atuar na cerimónia dos Óscares do próximo domingo, confirmou a revista The Hollywood Reporter.

Os dois irmãos vão interpretar a canção nomeada “No Time to Die”, do filme "007: Sem Tempo Para Morrer", a despedida de Daniel Craig como James Bond.

Será um regresso dos dois aos Óscares, pois interpretaram na cerimónia de fevereiro de 2020 uma versão de "Yesterday" durante o segmento de homenagem aos artistas falecidos, uma atuação a que Billie Eilish viria a dar uma crítica negativa.

Ambos vencedores dos prémios Grammy, os artistas são os favoritos para ganhar a estatueta dourada pela Melhor Canção, depois de receberem outros prémios semelhantes.

As canções dos dois filmes Bond que antecederam o de 2021 ganharam o Óscar: “Skyfall”, de Adele, para "007: Skyfall" (2012) e "Writing’s on the Wall", de Sam Smith, para "007: Spectre" (2015).

Billie Eilish está com 20 anos e Finneas O’Connell com 24, mas não vão bater recordes na categoria: Markéta Irglová estava a quatro dias de completar 20 anos quando ganhou com Glen Hansard por "Falling Slowly", do filme "Once" (2007), conhecido por "No Mesmo Tom" em Portugal.

Também H.E.R. tinha 23 quando ganhou com "Fight for You" para o filme "Judas e o Messias Negro" em abril do ano passado, a mesma idade com que Sam Smith ganhou o Óscar.