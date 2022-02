Em setembro de 2018 e após reações negativas generalizadas, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas recuou na intenção anunciada um mês antes de criar uma nova categoria, a do Óscar do Filme Mais Popular, para tentar aumentar as audiências em declínio da cerimónia.

Mas com a crise de espectadores a manter-se (e até a piorar) e apenas "Dune" a destacar-se como grande sucesso de bilheteira entre os dez nomeados para Melhor Filme, os Óscares decidiram juntar-se ao Twitter para os fãs norte-americanos votarem nos seus filmes preferidos de 2021, independentemente de terem sido ou não nomeados. É possível 'twittar' até 20 vezes por dia, mas só contará o primeiro "voto".

A iniciativa tem outro incentivo: três destes "votantes" serão aleatoriamente escolhidos (juntamente com os seus convidados) para viajar com tudo pago a Los Angeles e apresentarem uma categoria dos Óscares durante a cerimónia de 2023.

Lançado a 14 de fevereiro, o #OscarsFanFavorite parece estar a cumprir o objetivo de gerar mais entusiasmo pela cerimónia, mas se a Academia esperava que esta fosse uma forma engenhosa de destacar "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" ou "007: Sem Tempo Para Morrer", claramente não estava a contar com os fãs de Camila Cabello e Johnny Depp.

Segundo o Deadline, a nova versão de "Cinderella" da Amazon com a cantora, chegou a uma liderança muito confortável no site da votação, após um "tsunami" inicial de votos para a versão de quatro horas "Liga da Justiça de Zack Snyder", que nem sequer pode entrar na corrida por ser a versão do realizador de um filme de 2017, com o novo "Homem-Aranha" num distante segundo lugar nos primeiros dois dias.

Não são apenas os fãs de Camila Cabello que estão a "inundar" o site: os de Johnny Depp colocaram-se em campo para votar em "Minimata", um filme pouco visto onde o ator interpreta um fotojornalista cujo trabalho ajudou a revelar um escândalo ambiental no Japão nos anos 1970.

A "votação" decorre até 3 de março e o "vencedor" reconhecido durante a cerimónia no dia 27.