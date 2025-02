"Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres entraram na lista de potenciais vencedores dos Óscares.

Após o escândalo que envolve "Emília Pérez", nomeado para 13 Óscares, por causa do conteúdo das mensagens antigas nas redes sociais da sua protagonista, Karla Sofía Gascón, a Entertaiment Weekly (EW) tornou-se na terça-feira a primeira grande publicação especializada norte-americana a prever a vitória da produção de Walter Salles para Melhor Filme Internacional e a da intérprete brasileira para Melhor Atriz.

Mesmo com a polémica, "Emília Pérez" e Demi Moore continuam a liderar as previsões nas mesmas categorias tanto nas previsões da revista Variety, atualizadas a 31 de janeiro, como nas da The Hollywood Reporter, a 4 de fevereiro.

A EW não apresenta argumentos para a previsão em Melhor Filme Internacional, mas encontram-se vários no texto que acompanha a de Melhor Atriz, onde a revista reconhece o favoritismo de Demi Moore e cita as ações de Karla Sofía Gascón e a paixão por "Ainda Estou Aqui" que levou a uma terceira nomeação para Melhor Filme, a primeira de sempre para o cinema brasileiro.

"Poucos candidatos aos Óscares desperdiçaram o seu potencial (no meio de uma campanha, ainda por cima) de forma tão espetacular como a nomeada para Melhor Atriz de 'Emília Pérez', que fez história. Em janeiro, Gascón tornou-se notícia depois de ser a primeira pessoa abertamente transgénero a ser nomeada para qualquer um dos prémios de representação da Academia, mas uma entrevista subsequente e mal formulada, na qual falou sobre o assédio online referindo-se à também nomeada Fernanda Torres, levou os utilizadores das redes sociais a desenterrarem mensagens ofensivas do passado que muitos rotularam como islamofóbicas e racistas", escreve a revista.

E acrescenta mais à frente: "Embora Gascón provavelmente nunca tivesse estado desde logo numa posição para ganhar Melhor Atriz, o caos que eclodiu com os seus comentários sobre a equipa das redes sociais de Torres é um fator-chave na equação. Os fãs brasileiros de Torres representam um setor poderoso e vocal das redes sociais e fizeram 'lobby' contra Gascón antes mesmo de reaparecerem as mensagens anteriores da atriz."

A seguir, a EW aprofunda a justificação: “A mesma paixão e orgulho por uma das suas representantes podem ser notadas na categoria de Melhor Filme, onde ‘Ainda Estou Aqui’ obteve votos suficientes no sistema de votação preferencial para entrar. Embora os defensores de Torres nas redes sociais não sejam os mesmos que votam na Academia, essa dedicação reflete uma paixão intensa partilhada pelo ramo internacional dos atores que foi fundamental para impulsionar Torres até à nomeação para Melhor Atriz.”

E conclui: "A boa vontade pode estar suficientemente do seu lado para lhe garantir uma vitória sobre a suposta líder Demi Moore ('A Substância'), cuja narrativa de 'comeback' [regresso artístico] funcionou muito bem até agora e ainda faz dela uma opção extremamente viável para os votantes. Nesta fase, pode ir para qualquer uma delas, mas, na verdade, a temporada dos Óscares ensinou-nos a fazer a escolha mais heterodoxa quando forçados a optar entre a lógica ou a rutura."

Com mais de quatro milhões de espectadores desde a estreia em novembro no Brasil e também um grande sucesso em Portugal, onde é o filme brasileiro mais visto desde 2004, com 166 mil espectadores, "Ainda Estou Aqui" remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva, sendo os papéis interpretados por Selton Mello e Fernanda Torres.

O filme baseia-se no livro homónimo, de memórias, do escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de ambos, relatando não só a repressão e os atos de tortura sofridos pelo pai – cujo corpo nunca foi encontrado – como também a capacidade de superação e resistência da mãe até ao final da vida.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 2 de março de 2025, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O’Brien.

VEJA O TRAILER.