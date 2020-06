"Membros da Academia ligaram para o estúdio e os nossos produtores a dizer 'Como é que eles se atrevem a fazer isso? Por que é que estão a arranjar confusão?' e 'Não vamos votar nesse filme porque achamos que não é o papel deles fazer isso'", recordou o intérprete de Martin Luther King.

"Foi em parte por isso que o filme não recebeu tudo o que as pessoas pensaram que deveria ter recebido e originou o #OscarsSoWhite", acrescentou, referindo ao movimento que criticava a ausência de diversidade nas nomeações.

"Eles usaram a sua posição de privilégio para rejeitar um filme com base no que eles valorizavam no mundo", defendeu.

Nas redes sociais, a realizadora partilhou a ligação para o artigo do ScreenDaily apenas com a mensagem "História verdadeira".

A reação despertou a atenção da Academia dos Óscares, que respondeu: "Ava e David, estamos a ouvir-vos. Inaceitável. Estamos empenhados com o progresso".

Em 2016, um ano após a cerimónia em que concorreu "Selma", a organização dos Óscares foi muito criticada pela ausência consecutiva de profissionais negros entre as 20 nomeações das categorias de interpretação.

O caso reforçou as críticas #OscarsSoWhite e motivou uma onda de protestos e o apelo a um boicote da cerimónia, nomeadamente por parte do realizador Spike Lee e do casal de atores Will Smith e Jada Pinkett-Smith.

A então presidente da Academia, Cheryl Boone Isaacs, manifestou-se "destroçada e frustrada" pelas falhas em matéria de diversidade e prometeu reformas, que desde então são visíveis nos convites aos profissionais para se juntarem à organização, cuja composição era descrita como sendo sobretudo homens brancos de idade avançada.