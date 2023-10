Numa edição dedicada à temática de "filmes que mudam o mundo", “Paathkatha” arrecadou o Grande Prémio Ambiente, anunciou a Câmara Municipal de Seia.

É um documentário indiano que “aborda a indústria da juta na qual milhões de pessoas em Bengala ganhavam a vida no seu apogeu e que pouco mudou desde a revolução industrial. O apoio estatal manteve viva esta alternativa sustentável ao plástico, mas o futuro afigura-se sombrio”, explica a organização.

O Prémio Curta e Média Metragem Internacional foi entregue a “68.415", de Antonella Sabatino e Stefano Blasi, um filme que retrata “um mundo sem alimentos e com cada vez mais plástico, onde a Clínica Zigle testa um novo método de reeducação alimentar, cobiçado por muitos, mas concedido a poucos”.

“A Invenção do Outro”, de Bruno Jorge, conquistou o Prémio Camacho Costa. É um documentário sobre o primeiro contacto com uma tribo indígena remota na Amazónia que destaca o indigenista brasileiro Bruno Pereira, brutalmente assassinado pela exploração ilegal no território, em junho de 2022, ao lado do jornalista britânico Dom Phillips.

O filme preserva um dos últimos registos em vida do investigador e ativista.

O Prémio Curta-Metragem em Língua Portuguesa foi atribuído a “Esta É Uma História Sobre Água”, de Kathleen Harris e Samuel Viana. A obra explora os impactos da agricultura industrial e de um clima em mudança numa comunidade rural no sudoeste de Portugal, onde multinacionais cultivam bagas destinadas a supermercados no Reino Unido e na Europa.

“Fire Resistant”, de André Rodrigues, recebeu o Prémio Panorama Regional, um documentário que mostra histórias de resistência e renascimento após os incêndios florestais.

A organização destaca ainda o vencedor do Prémio da Juventude Longa-Metragem Internacional, o filme "Le Règne Animal", exibido no Festival de Cannes em 2023.

Segundo a organização, durante esta edição, passaram pelas salas do festival mais de 3500 espetadores.

Esta edição do CineEco, que teve início no passado dia 05, contou com a presença de 21 realizadores, produtores e representantes dos filmes a concurso.

O presidente da Câmara Municipal de Seia, Luciano Ribeiro, realça que o “CineEco se reafirma como uma referência cultural incontornável do panorama cinéfilo, que faz de Seia um importante polo difusor e promotor dos valores ambientais”.

O autarca salienta “a cada vez maior notoriedade do evento, os seus reconhecidos padrões de qualidade e os resultados obtidos constituem, sem dúvida, um estímulo redobrado para continuarmos a promover a cultura e a reflexão sobre os desafios ambientais.”

Organizado pelo município de Seia ininterruptamente desde 1995, o CineEco tem o Alto Patrocínio do Presidente da República e do Departamento de Ambiente das Nações Unidas.

O CineEco é membro fundador e faz parte da direção da Green Film Network, uma plataforma de 40 festivais de cinema ambiental, com sede em Innsbruck, na Áustria.