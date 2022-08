Desde a década de 80, várias tentativas se fizeram de adaptar ao cinema o popularíssimo videojogo lançado em 1980 e criado por uma equipa liderada por Toru Iwatani. Todas caíram por terra, mas a Bandai Namco Entertainment, que detém os direitos do jogo, está apostada em levar o projeto a bom porto desta vez, a partir de uma ideia original de Chuck Willams, um dos produtores de “Sonic – O Filme”, adaptação bem sucedida do jogo Sonic the Hedgehog.

A produção ficará a cargo dos Wayfarer Studios, que prodiziram recentemente o filme “Clouds” para o Disney+.

“Pac-Man” foi criado no Japão, originalmente com o nome “Puck Man”, e desde logo se tornou um dos jogos mais icónicos da década de 80, com o glutão protagonista a ter de percorrer um labirinto comendo as bolinhas coloridas ao mesmo tempo que evita os fantasmas coloridos.

Desde então tornou-se um dos jogos mais populares de sempre, com uma enorme quantidade sequelas, spin-offs e merchandise.

Além de já ter aparecido nos filmes “Pixels”, “Força Ralph” e “Ralph vs Internet”, Pac-Man já protagonizou duas séries televisivas, uma logo em 1982, “Pac-Man”, produzida pelos estúdios Hanna-Barbera, e outra em 2013, “Pac-Man and the Ghostly Adventures”, já em animação informática.