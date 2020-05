Mesmo sem entrar nas primeiras temporadas, Pamela Anderson continua a ser a estrela feminina mais popular e associada à série "Marés Vivas".

E apesar de ter feito aparição simbólica com a icónica C.J Parker (agora chamado Casey Jean Parker), a atriz admite que "não gostou" da versão cinematográfica que Dwayne Johnson e Zac Efron fizeram em 2017.

No programa "What Happens Live With Andy Cohen" ainda foi mais longe: "Deixemos a má televisão na má televisão. É isso que é encantador sobre 'Marés Vivas'. Tentar fazer estes filmes fora da televisão é estar apenas a estragar".

Pamela Anderson acrescentou que o orçamento que o filme foi demasiado caro para o resultado porque na série era tudo uma questão de criatividade.

"65 milhões dava um bom filme. Fizemos a nossa série tipo por 500 mil dólares [por episódio], tinha as mesmas explosões, as mesmas cenas aquáticas", explicou.