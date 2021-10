Foi divulgado o primeiro trailer de "Lightyear", liderado na versão original pela voz do antigo Capitão América Chris Evans.

A animação da Pixar para os cinemas no verão de 2022 conta história do homem por detrás de um dos brinquedos mais famosos de "Toy Story", a mais amada saga do estúdio.

O filme de ficção científica e aventuras é realizado por Angus MacLane, que trabalhou em nove animações antes de se tornar o co-realizador de "À Procura de Dory" (2016).

Em entrevistas, este veterano com 25 anos no estúdio descreveu o novo filme não uma sequela, mas uma "sidequel", um termo que não tem tradução, mas que descreve uma espécie de sequela que retrata acontecimentos que ocorrem pela mesma altura do trabalho original, mas com outras personagens e contexto.

O que se aplica ao que é a 26.ª longa-metragem da Pixar: um filme sobre a origem e as aventuras na galáxia de Buzz Lightyear, o herói humano que inspirou o brinquedo com o mesmo nome dos filmes "Toy Story" com a voz de Tim Allen.

A data de estreia em Portugal está anunciada para 16 de junho de 2022 e o trailer foi disponibilizado tanto na versão legendada como dobrada.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



VEJA O TRAILER DOBRADO.