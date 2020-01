Com o épico de guerra "1917" a falhar as nomeações do sindicato dos atores, mas a receber o prémio dos produtores americanos no sábado à noite, este parece ser um ano em que os dois grandes favoritos às estatuetas douradas não têm nomeações nas categorias de interpretação.

A 26.ª edição dos prémios SAG certificou também Joaquin Phoenix (“Joker”) e Renée Zellweger (“Judy”) como favoritos ao Óscar de melhor ator e melhor atriz, respetivamente.

Phoenix elogiou Leonardo DiCaprio e Christian Bale, nomeados para a mesma categoria, e lembrou em palco o falecido ator Heath Ledger, que também interpretou a personagem 'Joker': “Estou aqui por causa do meu ator favorito, Heath Ledger”, disse.

Sem surpresas, Laura Dern (“História de um Casamento”) e Brad Pitt ("Era uma vez em... Hollywood”) foram distinguidos como melhores atores secundários, com o segundo a dominar a sala com um discurso entre o hilariante ("vou adicionar isto ao meu perfil no Tinder" e destacar o fetiche de Quentin Tarantino com os pés das suas atrizes) e o balanço de 30 anos de carreira.

No campo da televisão, “The Crown” venceu o melhor elenco em série dramática e "The Marvelous Mrs. Maisel" surpreendeu "Fleabag" e repetiu pela segunda vez consecutiva a distinção nas séries de comédia.

Peter Dinklage, com “A Guerra dos Tronos”, e Jennifer Aniston, com "The Morning Show", foram distinguidos como melhores atores em Drama.

Phoebe Waller-Bridge, aclamada por “Fleabag”, arrecadou o prémio de melhor atriz de comédia, enquanto Tony Shalhoub repetiu nos atores com "The Marvelous Mrs. Maisel".

O prémio de carreira foi entregue este ano a Robert De Niro, de 76 anos, que recebeu a distinção pelas mãos de Leonardo DiCaprio e, para além dos agradecimentos convencionais a amigos e colegas, fez a defesa do seu ativismo cívico e político contra o atual presidente dos EUA, sem mencionar o seu nome.

Lista de premiados

Cinema

Melhor Elenco: "Parasitas"

Melhor Ator: Joaquin Phoenix ("Joker")

Melhor Atriz: Renée Zellweger ("Judy")

Melhor Ator Secundário: Brad Pitt ("Era Uma Vez em... Hollywood")

Melhor Atriz Secundária: Laura Dern ("Marriage Story")

Melhor Equipa de Duplos: "Vingadores: Endgame"

Televisão

Melhor Elenco em Série de Drama: "The Crown"

Melhor Elenco em Série de Comédia: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor Ator em Série de Drama: Peter Dinklage ("A Guerra dos Tronos")

Melhor Atriz em Série de Drama: Jennifer Aniston ("The Morning Show")

Melhor Ator em Série de Comédia: Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Melhor Atriz em Série de Comédia: Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme: Sam Rockwell ("Fosse/Verdon")

Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme: Michelle Williams ("Fosse/Verdon")

Melho Equipa de Duplos: "A Guerra dos Tronos""