Seis dos muito jovens atores que entraram no filme "Um Polícia no Jardim-Escola" juntaram-se numa entrevista virtual, mas não estavam era à espera da "invasão" da própria estrela, Arnold Schwarzenegger.

Em 2015, o ator elegeu-o como o preferido da sua carreira.

A comédia de 1990 andava à volta de um polícia (Schwarzenegger) que se fazia passar por professor para encontrar uma testemunha que podia ajudar a mandar para a prisão um perigoso traficante de drogas e acabava a enfrentar os seus maiores adversários de sempre: uma turma de crianças de seis anos.

Apenas dois anos depois de "Gémeos", o filme voltava a juntar Schwarzenegger com o realizador Ivan Reitman e o resultado foi mais um sucesso na carreira da estrela austríaca e pelo menos duas frases inesquecíveis para o seu património: "I’m the party pooper" e principalmente "It’s not a tumor!".

Para festejar os 30 anos da estreia nos cinemas, a 21 de dezembro, o Yahoo juntou seis dos atores num encontro virtual: os gémeos Christian e Joseph Cousins (que interpretavam o filho da testemunha); Miko Hughes (que tinha apenas 3 anos e disse outra das frases clássicas: "Os meninos têm pénis, as meninas têm uma vagina); as gémeas Krystle e Tiffany Mataras (com outra frase que que não se esquece: "A nossa mãe disse que o nosso pai é uma máquina de sexo a sério"); Brian Wagner (que vomitava em cima Schwarzenegger); e Adam Wylie.

Entre histórias da rodagem e sobre o que estão a fazer três décadas depois, os agora adultos foram surpreendidos e chocados com a entrada não anunciada de Schwarzenegger, que revelou que tinha sido avisado três horas antes do encontro e queria participar.

No fim, ainda se despediu com a frase mais icónica da sua carreira (e de outro filme): "I´ll be back".

VEJA O MOMENTO.



A estrela quis saber como estavam as vidas de todos e disse estar orgulhoso do grupo, prometendo um encontro a sério quando terminar a pandemia.

Também lhes atribuiu muita da responsabilidade pela longevidade da comédia.

"Sem dúvida, foi o desempenho de vocês, crianças, que realmente fez este filme. Isso é o que o tornou cativante, foi o que o tornou um sucesso e as pessoas quererem vê-lo vezes sem conta", garantiu.

VEJA TODO O ENCONTRO.