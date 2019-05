A exigência desta história passada num tempo e local indeterminados levou a atriz a unir-se à “trupe” da produção para um local isolado no interior do estado do Rio de Janeiro.

“Claro que foi difícil, sou urbana, estamos embebidos por esse ritmo alucinante e foi um choque bastante grande. Mas o natural, na verdade, é o ritmo lento e não o moderno”, salienta.

Unicórnio

Essa vida solitária dos personagens, onde os grandes acontecimentos são interiores, sugerem à atriz uma leitura sobre o pouco tempo que as pessoas têm hoje para a reflexão: "É na solidão que as grandes coisas acontecem. É isso que o mundo moderno quer evitar, o medo de nós convivermos com esses fantasmas ou coisas do nosso pensamento, do nosso interior. Este filme vem de forma radical colocar essa outra possibilidade."

Reflexão é o momento-chave na vida de Patrícia Pillar, que vem a Lisboa desfrutar de uma acalmia na carreira depois do ritmo extenuante das filmagens da série “Onde Nascem os Fortes”, que foi exibida com sucesso no Brasil em 2018: "agora, estou a parar para pensar um pouco – lá está, é um tempo de reflexão”.

Existe sempre aquela questão “cliché” da relação de um visitante com Portugal. Para Patrícia Pillar, neta de português, é uma relação natural.

"Aqui sinto-me em casa”, avalia.

As passagens por cá foram muitas – as úlitmas depois do Mundial de futebol, onde aproveitou para ir a um concerto de Salvador Sobral. Mas no Rio de Janeiro já viu vários de António Zambujo.

"Ele é fantástico!", elogia.

Por fim, lamenta não haver no momento espetáculos do Fado Bicha, que gostaria muito de conhecer...