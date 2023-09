Com a popular série de animação infantil "Patrulha Pata" ("PAW Patrol", no título original) a festejar dez anos, a saga também mostra grande vitalidade no cinema, com a confirmação de um terceiro filme.

O grupo de agentes da polícia canina regressa esta semana ao grande ecrã em "Patrulha Pata: O Super Filme", mas o estúdio anunciou na terça-feira que está a preparar mais uma sequela para 2026, sem indicar uma data específica, com a mesma equipa criativa.

Apesar de não pelos resultados das bilheteiras, não se trata de uma decisão arriscada: o orçamento do novo filme de animação terá sido igual ao anterior, cerca de 26 milhões de dólares (sem incluir o marketing), uma fração do que custam as grandes produções da Disney ou da Pixar.

A previsão é que a estreia fique em primeiro lugar na América do Norte, com receitas de 20 milhões.

O primeiro "Patrulha Pata: O Filme", lançado em agosto de 2021, num mercado afetado pela pandemia, arrecadou 144 milhões a nível mundial.

Na sequela a chegar esta semana aos cinemas, a Patrulha Pata ganha superpoderes e transforma-se numa "super patrulha" quando um meteorito mágico aterra na Cidade da Aventura.

"Para Skye, a mais pequena da equipa, os novos poderes são um sonho tornado realidade. Mas tudo se complica, quando o arquirrival Humdinger foge da prisão e junta-se a Victoria Vance - uma cientista louca obcecada pelo meteorito – para roubar os superpoderes e tornarem-se supervilões. Com o futuro da Cidade da Aventura em risco, a Super Patrulha terá de parar os supervilões antes que seja tarde demais e a Skye terá de aprender que até o cachorro mais pequeno, pode fazer uma grande diferença", destaca a sinope.

TRAILER.