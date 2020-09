O filho adolescente de Philip Seymour Hoffman fará a sua estreia no cinema como o protagonista do próximo filme de Paul Thomas Anderson.

O The Hollywood Reporter (THR) confirmou que Cooper Hoffman, de 17 anos, estará ao lado de Bradley Cooper e Benny Safdie (da dupla de irmãos realizadores dos aclamados "Good Time" e "Diamante Bruto").

A história será sobre um estudante de liceu que também é um ator infantil de sucesso (papel de Cooper Hoffman), mas cruzará outras narrativas e personagens na décda de 1970 no Vale de São Fernando, no noroeste de Los Angeles, que os fãs do cineasta reconhecerão como a zona onde este cresceu e situou vários dos seus filmes.

Recentemente, Bradley Cooper foi visto em rodagem, mas tanto o título como outros detalhes ou data de estreia estão a ser mantidos em segredo.

Paul Thomas Anderson teve uma longa relação profissional com Philip Seymour Hoffman, que começou logo com a sua estreia como realizador em "Passado Sangrento" (1996) e se prolongou por mais quatro aclamados filmes: "Jogos de Prazer" (1997), "Magnolia" (1999), "Embriagado de Amor" (2002) e "The Master - O Mentor" (2012).

Philip Seymour Hoffman, Óscar de Melhor Ator pela interpretação do escritor Truman Capote em "Capote" (2005), faleceu em 2014, aos 46 anos.

Segundo o THR, também a cantora Alana Haim, da 28 anos, fará a estreia como atriz no novo filme.

Também aqui existe uma longa relação: nos últimos três anos, Anderson dirigiu oito vídeos da banda rock HAIM, formada pelas irmãs Alana, Este e Danielle.

"Linha Fantasma" (2017), com Daniel Day Lewis e Lesley Manville, nomeado para vários Óscares, foi o último filme do realizador.