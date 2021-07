"Madres Paralelas", o novo filme de Pedro Almodóvar com Penélope Cruz, fará a abertura do 78.º Festival de Veneza a 1 de setembro, anunciou a organização esta segunda-feira.

Ainda com Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano e Rossy De Palma, o filme também entrará na competição pela distinção máximo do festival mais antigo do mundo, o Leão de Ouro.

A história escrita durante a pandemia decorre em Madrid à volta "da vida das duas mulheres que dão à luz no mesmo dia e que têm trajetórias paralelas, daí o título", explicou o cineasta numa entrevista no final de junho do ano passado ao jornal El País.

Na descrição oficial da história, as duas mulheres, Janis e Ana, são ambas solteiras que engravidam por acidente e reagem de maneira muito diferente: a primeira, já na meia-idade, fica radiante com a notícia, mas Ana, uma adolescente, está assustada, arrependida e traumatizada.

Janis tenta dar ânimo a Ana quando andam pelos corredores do hospital e as poucas palavras que trocam durante essas horas criarão uma ligação muito forte, que o acaso se encarregará de desenvolver e complicar de uma forma que mudará a vida de ambas.

"Nasci cineasta em 1983 em Veneza. Na secção Mezzogiorno Mezzanotte. Trinta e oito anos depois, sou chamado para abrir o festival. Não consigo explicar a alegria e a honra e o quanto isso significa para mim sem cair na complacência. Estou muito grato ao festival por este reconhecimento e espero estar à altura”, revelou Almodóvar no comunicado do festival.

No mesmo texto, o diretor de Veneza, Alberto Barbera, agradece ao realizador "por nos ter dado o privilégio de abrir o festival de cinema com o seu novo filme, um retrato intenso e sensível de duas mulheres lutando com uma gravidez de consequências imprevisíveis, a solidariedade feminina e a sexualidade vivida em plena liberdade e sem hipocrisia, tudo sob o pano de fundo de uma reflexão sobre a necessidade inelutável da verdade que deve ser perseguida com convicção."

"Este é um regresso muito bem-vindo a Veneza em Competição para o vencedor do nosso Leão de Ouro 2019 pelo conjunto da sua obra, muitos anos após o sucesso de 'Mulheres à beira de um Ataque de Nervos', o filme que marcou o seu triunfo definitivo na cena internacional", acrescentou.

Outros títulos confirmados para antestreia mundial em Veneza são "Dune", de Denis Villeneuve, e "Halloween Mata", de David Gordon Green, com Jamie Lee Curtis, que recerá o Leão de Ouro honorário pela sua carreira.

O festival decorrerá entre 1 e 11 de setembro.