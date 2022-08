Ainda não é um "menino a sério", mas pelo menos é o mesmo um boneco de madeira: o contrário das últimas imagens reveladas no final de maio, o novo trailer de "Pinóquio" já não esconde a sua principal atração.

O filme é uma versão do clássico de animação de 1940 e será lançado pelo Disney+ a 8 de setembro.

Híbrido em imagem real e animação, Benjamin Evan Ainsworth dá voz a Pinóquio, enquanto Tom Hanks é o solitário Gepetto, com Cynthia Erivo como a Fada Azul.

Com Robert Zemeckis como realizador (num reencontro com Zemechis após "Forrest Gump", "Cast Away" e "Polar Express"), destacam-se ainda no elenco os nomes de Joseph Gordon-Levitt (Grilo Falante), Keegan-Michael Key (João Honesto) e Luke Evans como O Cocheiro (que promete pagar pelas crianças desobedientes para as levar para a sua Ilha dos Prazeres).

Em Portugal, foi apenas disponibilizado o trailer da versão dobrada, mas também é possível ver o original.

VERSÃO DOBRADA.



VERSÃO ORIGINAL.