Johnny Depp foi removido da franquia "Piratas das Caraíbas" por causa das acusações de violência doméstica feitas por Amber Heard, disse o seu ex-agente de Hollywood esta quarta-feira.

"A minha opinião é que teve relação com as acusações feitas por Amber", disse Christian Carino, que trabalha para a Creative Arts Agency, em declaração gravada em vídeo no processo de difamação de Depp contra a ex-mulher.

Carino, ex-agente do casal, disse que a Disney nunca indicou explicitamente que Depp seria removido da franquia devido às acusações de violência doméstica, mas que isso ficou "subentendido".

O ator culpa as declarações de Amber Heard pela perda do seu papel lucrativo como o capitão "Jack Sparrow".