A Disney pode ter encontrado uma nova rainha para os mares da saga "Piratas das Caraíbas": Margot Robbie.

Segundo a publicação especializada The Hollywood Reporter, a estrela de "Esquadrão Suicida" e duas vezes nomeada para o Óscar está a preparar um projeto para o estúdio com Christina Hodson, argumentista de "Birds of Prey".

Ainda sem nome, o futuro filme não terá uma ligação direta com a saga de Johnny Depp, mas irá contar uma história original no mesmo universo.