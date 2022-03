Com os Óscares mesmo aí à porta, o magazine semanal de cultura pop do SAPO feito em parceria com a Comic Con Portugal, Popcorner, tem um episódio extra para analisar e fazer previsões sobre o que poderá acontecer no Dolby Theatre em Hollywood este domingo.

Nesta edição especial do programa, aos apresentadores Inês Gens Mendes e Tiago David juntaram-se o crítico de cinema Rui Pedro Tendinha, a jornalista da TVI e CNN Portugal Maria João Rosa e o jornalista de cinema e diretor de programas do canal Cinemundo Luís Salvado.

Durante a conversa, analisaram-se os principais candidatos, o formato e as novidades na cerimónia e alguns temas polémicos à volta da edição deste ano.

Para além de estar disponível no SAPO Mag, o Popcorner especial Óscares tem também exibição na TV, no Canal Cinemundo, este sábado às 14h10 e no domingo às 10h25.

Para o dia 27 de março, o SAPO preparou uma cobertura especial dos Óscares, que começará logo na manhã de domingo com uma série de conteúdos de antevisão e prosseguirá pela madrugada fora (de domingo para segunda-feira) com acompanhamento ao minuto, atualização de todos os vencedores e análise dos principais acontecimentos, da passadeira vermelha até à cerimónia. Tudo isto, numa área especial dedicada ao tema no SAPO Mag e em www.sapo.pt.

Popcorner, o magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, conta com novos episódios todas as semanas, que poderá ver em mag.sapo.pt, no site Comic Con Portugal EPOPCULTURE News, mas também na TV, no canal Cinemundo.

Em "Popcorner" poderá ficar a par das principais novidades do universo da cultura pop, acompanhar as estreias de filmes em sala ou em streaming com o comentário de Luís Salvado, jornalista de cinema, e saber tudo sobre as séries que estão a dar que falar. Os episódios do "cantinho da cultura pop" contam ainda com entrevistas a convidados especiais e viagens ao passado, onde tiramos do baú memórias de filmes ou séries.