Em "Popcorner" poderá ficar a par das principais novidades do universo da cultura pop, acompanhar as estreias de filmes em sala ou em streaming com o comentário de Luís Salvado, jornalista de cinema, e saber tudo sobre as séries que estão a dar que falar. Os episódios do "cantinho da cultura pop" contam ainda com entrevistas a convidados especiais e viagens ao passado, onde tiramos do baú memórias de filmes ou séries.

Esta semana, conversamos com Diogo Morgado e com o elenco de "Irregular", filme realizado pelo ator e cineasta. No cinema destacamos ainda as estreias de "King Richard: Para Além do Jogo", com Will Smith no papel principal, e de "tick, tick... BOOM!" (Netflix), de Lin-Manuel Miranda com Andrew Garfield, Alexandra Shipp e Robin de Jesús..

Nas séries, ficamos a conhecer "Cowboy Bebop", que se estreia a 19 de novembro na Netflix e que segue três caçadores de prémios (conhecidos como 'cowboys') que tentam fugir dos seus passados.

No Baú recordamos todas as cenas de treino dos filmes "Rocky", para celebrar os 45 anos da estreia do primeiro filme.

Os episódios de "Popcorner" podem ser vistos todas as quinta-feiras aqui no SAPO Mag, no site da Comic Con Portugal EPOPCULTURE News e no canal Cinemundo.