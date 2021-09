"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta esta quinta-feira com mais novidades.

O magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, conta com novos episódios todas as semanas, que poderá ver em mag.sapo.pt, no site Comic Con Portugal EPOPCULTURE News, mas também na TV, no canal Cinemundo, com emissão na quinta às 20h45, no sábado às 11h35 e domingo às 14h50.

No episódio desta semana de "Popcorner", voltamos a entrar no Banco de Espanha para o início do fim de "La Casa de Papel" (a primeira parte da quinta e última temporada da série estreia-se na sexta-feira, dia 3 de setembro) e conversamos com Bob Peterson (voz, realizador e argumentista) e Kim Collins (produtora) sobre "Dug: Uma Vida Altamente", a nova série do Disney+ centrada no cão de "Up - Altamente".

Já no cinema, voltamos a "After", saga de sucesso entre os adolescentes, e falamos sobre "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", o novo filme da Marvel.

No episódio desta semana, cantamos ainda os parabéns a Zendaya, que completou 25 anos esta quarta-feira, dia 1 de setembro.