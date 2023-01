Transmitidos a nível nacional e a marcar tradicionalmente o início da temporada de prémios do cinema que culmina nos Óscares, os Globos de Ouro regressaram na terça-feira à noite no hotel Beverly Hilton em Los Angeles, após dois anos sem o seu brilho habitual, devido à pandemia e às revelações sobre a falta de diversidade e alegadas falhas éticas da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood que levaram a um boicote de estúdios, estrelas e até do canal NBC.

E talvez o melhor resumo do evento tenha sido feito por Paul Walter Hauser quando ganhou um merecido prémio de ator secundário em minissérie, antologia ou telefilme em Blackbird: "parece um museu de cera com pulso".

A ritmo morno, foi uma cerimónia típica dos Globos de Ouro, com alguns momentos embaraçosos (como a longuíssima introdução de Jennifer Coolidge antes de apresentar um prémio), muitos discursos que não ficam para a história entre alguns inspirados, como os de Ke Huy Quan e Michelle Yeoh ao aceitarem os prémios por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", e o humor de Eddie Murphy na parte final do discurso de homenagem pela carreira, onde gozou com a bofetada de Will Smith.

Palmarés com poucas surpresas no cinema

A noite cumpriu quase todas as previsões, apenas com uma surpresa a sério no palmarés no palmarés de cinema e outra que, embora o prémio fizesse "sentido", se julgou que não aconteceria.

A surpresa foi a vitória de "Argentina, 1985" como Melhor Filme Estrangeiro, ultrapassando "A Oeste Nada de Novo" (Alemanha), da Netflix, "RRR" (Índia) e "Decisão de Partir" (Coreia do Sul).

O prémio que fazia sentido, mas foi uma surpresa, foi o de Melhor Canção para "Naatu Naatu", do épico indiano "RRR", que se tornou um fenómeno internacional: apesar dos relatos de pessoas a dançar ao som da canção nos cinemas americanos, os votantes dos Globos tinham à sua disposição temas de artistas como Taylor Swift, Rhianna e Lady Gaga.

O autobiográfico "Os Fabelmans", de Steven Spielberg, e "Os Espíritos de Inisherin", de Martin McDonagh, foram eleitos respetivamente o Melhor Filme em Drama e Melhor Filme em Comédia ou Musical, solidificando a sua posição na temporada de prémios a caminho dos Óscares.

Mais significativo é o segundo filme pois tinha a forte concorrência na categoria de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo": partia com oito nomeações e foi o mais distinguido da noite da noite, juntando ainda os importantes prémios de Melhor Ator em Comédia ou Musical para Colin Farrell e Argumento (também assinado pelo realizador McDonagh).

Confirmando as apostas, Spielberg também ganhou o prémio como realizador, o primeiro desde "O Resgate do Soldado Ryan" (1998).

"Escondo-me desta história desde os 17 anos. Coloquei muitas coisas a entrevar o meu caminho da história. Contei a história em partes e parcelas durante toda a minha carreira. 'E.T.' tem muito a ver com a história, 'Encontros Imediatos do Terceiro Grau' tem muito a ver com a história. Mas nunca tive coragem de bater de frente com a história. Até que Tony Kushner, quando estávamos a trabalhar em 'Munique', que foi há muito tempo, se sentou comigo e disse: 'Começa a contar-me sobre todas essas histórias que ouvi sobre a tua vida'. E começámos uma conversa e a conversa durou tudo o 'Munique', tudo o 'Lincoln', tudo o 'West Side Story'", recordou.

"Acho que tudo o que fiz até agora me preparou para finalmente ser honesto sobre o facto de que não não é fácil ser uma criança, o facto que de que toda a gente me vê como uma história de sucesso e toda a gente nos vês a todos da forma como nos percebem com base na forma como obtêm informações, mas ninguém realmente sabe quem somos até que tenhamos a coragem de contar a todos quem somos e passei muito tempo a tentar descobrir quando poderia contar esta história. E descobri quando fiz 74 anos e disse 'é melhor fazeres agora, é melhor você fazer isso agora!'. Estou muito, muito feliz por tê-lo feito", concluiu.

LISTA COMPLETA DE PREMIADOS (A BOLD)

CINEMA

MELHOR FILME (DRAMA)

"Avatar: O Caminho da Água"

"Elvis"

"Os Fabelmans"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

"Babylon"

"Os Espíritos de Inisherin"

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

"Triângulo da Tristeza"

MELHOR REALIZAÇÃO

James Cameron ("Avatar: O Caminho da Água")

Daniel Kwan e Daniel Scheinert ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Baz Luhrmann ("Elvis")

Martin McDonagh ("Os Espíritos de Inisherin")

Steven Spielberg ("Os Fabelmans")

MELHOR ATOR (DRAMA)

Austin Butler ("Elvis")

Brendan Fraser ("A Baleia")

Hugh Jackman ("O Filho")

Bill Nighy ("Viver")

Jeremy Pope ("The Inspection")

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Cate Blanchett ("Tár")

Olivia Colman ("Império da Luz")

Viola Davis ("A Mulher Rei")

Ana de Armas ("Blonde")

Michelle Williams ("Os Fabelmans")

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Diego Calva ("Babylon")

Daniel Craig ("Glass Onion: Um Mistério Knives Out")

Adam Driver ("Ruído Branco")

Colin Farrell ("Os Espíritos de Inisherin")

Ralph Fiennes ("O Menu")

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Margot Robbie ("Babylon")

Anya Taylor-Joy ("O Menu")

Emma Thompson ("Boa Sorte, Leo Grande")

Lesley Manville ("Um Sonho em Paris")

Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Brendan Gleeson ("Os Espíritos de Inisherin")

Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Barry Keoghan ("Os Espíritos de Inisherin")

Brad Pitt ("Babylon")

Eddie Redmayne ("O Enfermeiro da Noite")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre")

Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin")

Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Dolly De Leon ("Triângulo da Tristeza")

Carey Mulligan ("Ela Disse")

MELHOR ARGUMENTO

"Tár"

"Os Fabelmans"

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

"Os Espíritos de Inisherin"

"A Voz das Mulheres"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"RRR" (Índia)

"A Oeste Nada de Novo" (Alemanha)

"Argentina, 1985" (Argentina)

"Close" (Bélgica")

"Decisão de Partir" (Coreia do Sul)

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"O Gato das Botas: O Último Desejo"

"Inu-Oh"

"Marcel the Shell With Shoes On"

"Pinóquio de Guillermo del Toro"

"Turning Red - Estranhamente Vermelho"

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

"Babylon"

"Os Espíritos de Inisherin"

"Os Fabelmans"

"Pinóquio de Guillermo del Toro"

"A Voz das Mulheres"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“Carolina”, de Taylor Swift, para "A Rapariga Selvagem"

“Ciao Papa”, de Guillermo del Toro & Roeban Katz, para "Pinóquio de Guillermo del Toro")

“Hold My Hand”, de Lady Gaga & Bloodpop, para "Top Gun: Maverick"

“Lift Me Up”, Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e Ryan Coogler ("Black Panther: Wakanda Para Sempre")

“Naatu Naatu”, de Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj, para "RRR"

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE DRAMA

"Better Call Saul"

"The Crown"

"House of the Dragon"

"Ozark"

"Severance"

MELHOR SÉRIE COMÉDIA

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Wednesday"

MELHOR TELEFILME, ANTOLOGIA OU MINISSÉRIE

"Black Bird"

"Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

"Pam and Tommy"

"The Dropout"

"The White Lotus"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMA

Jeff Bridges ("The Old Man")

Kevin Costner ("Yellowstone")

Diego Luna ("Andor")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Adam Scott ("Severance")

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMA

Emma D’Arcy ("House of the Dragon")

Laura Linney ("Ozark")

Imelda Staunton ("The Crown")

Hilary Swank ("Alaska Daily")

Zendaya ("Euphoria")

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Donald Glover ("Atlanta")

Bill Hader ("Barry")

Steve Martin ("Only Murders in the Building")

Martin Short ("Only Murders in the Building")

Jeremy Allen White ("The Bear")

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")

Selena Gomez ("Only Murders in the Building")

Jenna Ortega ("Wednesday")

Jean Smart ("Hacks")

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Taron Egerton ("Black Bird")

Colin Firth ("The Staircase")

Andrew Garfield ("Under the Banner of Heaven")

Evan Peters ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Sebastian Stan ("Pam & Tommy")

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Jessica Chastain ("George and Tammy")

Julia Garner ("Inventing Anna")

Lily James ("Pam and Tommy")

Julia Roberts ("Gaslit")

Amanda Seyfried ("The Dropout")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

John Lithgow ("The Old Man")

Jonathan Pryce ("The Crown")

John Turturro ("Severance"

Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Henry Winkler ("Barry")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Elizabeth Debicki ("The Crown")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Julia Garner ("Ozark")

Janelle Jame ("Abbott Elementary")

Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

F. Murray Abraham ("The White Lotus")

Domhnall Gleeson ("The Patient")

Paul Walter Hauser ("Black Bird")

Richard Jenkins ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Seth Rogen ("Pam & Tommy")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Jennifer Coolidge ("The White Lotus")

Claire Danes ("Fleishman is in Trouble")

Daisy Edgar-Jones ("Under the Banner of Heaven")

Niecy Nash ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Aubrey Plaza ("The White Lotus")