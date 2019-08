No filme faz-se uma dramatização da memória, através de um conjunto de histórias passadas logo após o 25 de Abril, contadas por portugueses e estrangeiros que as viveram, ou que passaram por situações semelhantes, mas assumindo a idade que têm hoje.

“Mais do que fazer entrevistas a estas pessoas ou elas contarem as histórias como se estivessem no passado, a ideia era elas, tendo a idade que têm, começarem por dizer ao espectador que têm 20 e tal anos, que estão a viver novamente o 25 de Abril”, explicou José Filipe Costa, em entrevista à agência Lusa.

Em “Prazer, Camaradas!”, as personagens estão a “dramatizar a memória, que está sempre em transformação e surge com as histórias e só assim as pessoas podiam dar vida às histórias, interagir”.

Como “é impossível reviver totalmente os períodos do passado”, os intervenientes acabam por criar “quadros dramáticos” que passam ao espectador a ideia de como se vivia nas cooperativas e nas aldeias portuguesas naquele período.

A construção do filme “foi um processo longo, que durou bastante tempo”. As histórias que lhe dão origem, o realizador foi encontrá-las “nuns relatos, que formavam dossiers, reproduzidos e registados por um casal de alfabetizadores que tinha estado numa das cooperativas, que fala destas histórias”.