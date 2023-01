O filme alemão "A Oeste Nada de Novo" e o irlandês "Os Espíritos de Inisherin" dominam as listas de finalistas aos BAFTA, os prémios da Academia Britânica de Cinema, o equivalente aos Óscares, divulgadas esta sexta-feira.

Nestas listas de onde vão sair as nomeações aos BAFTA, com pouca presença das plataformas de streaming, uma exceção é "A Oeste Nada de Novo" (Netflix), com 15 pré-nomeações, incluindo uma rara para Melhor Filme para juntar às de Filme em Língua Não-Inglesa, Realização (Edward Berger), Ator (Felix Kammerer), Ator Secundário (Albrecht Schuch), Argumento Adaptado e várias categorias técnicas.

Já a comédia trágica de Martin McDonagh tem 14 pré-nomeações, incluindo nas principais categorias: Melhor Filme, Realização, Ator (Colin Farrell), Atores Secundários (Brendan Gleeson, Barry Keoghan), Atriz Secundária (Kerry Condon), Argumento Original e Filme Britânico.

Nas listas de finalistas destacam-se outros filmes muito falados nesta temporada de prémios: "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (12 pré-nomeações), "Elvis" (12), "Aftersun" (8), "Top Gun: Maverick" (8) e "Tár" (8).

Os maiores "perdedores" nesta primeira ronda foram "Avatar", excluído das categorias de Melhor Filme e Realização (James Cameron), ficando por três pré-nomeações técnicas; "Babylon", que está pré-nomeado em oito categorias, mas todas técnicas com exceção de Brad Pitt para Ator Secundário; e o britânico "Império da Luz", que ficou de fora dos finalistas a Melhor Filme, Realização (Sam Mendes) e Atriz (Olivia Colman), destacando-se principalmente em Filme Britânico e Ator Secundário para o quase estreante Micheal Ward.

"Os Espíritos de Inisherin"

As nomeações para os BAFTA a 19 de janeiro serão um dos momentos-chave da temporada de prémios, uma vez que muitos dos sete mil membros da Academia de Cinema e Televisão Britânica também pertencem à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que vota os Óscares (cujas nomeações serão anunciadas a 24).

No entanto, estas listas de finalistas são determinadas por comités alargados de júris dentro da Academia Britânica desde 2021, após mudanças instituídas para ter mais diversidade.

A única exceção é a categoria de Melhor Filme, votada por todos os membros, onde surgem pré-nomeados "Aftersun", "A Oeste Nada de Novo", "Elvis", "Os Espíritos de Inisherin", "Os Fabelmans", "Viver", "Tár", "Top Gun: Maverick" e "Triângulo da Tristeza".

Nas restantes categorias, as pré-nomeações são feitas por júris formados por menos 100 membros da Academia com conhecimento especializado em cada área profissional.

Por exemplo, existem 40 finalistas nas quatro categorias de interpretação e os três mais votados em cada uma na primeira ronda serão automaticamente nomeados a 19 de janeiro (sem revelar quem são) e os restantes três serão escolhidos por um júri.

Para Melhor Ator, estão pré-nomeados Austin Butler ("Elvis"), Tom Cruise ("Top Gun: Maverick"), Harris Dickinson ("Triângulo da Tristeza"), Brendan Fraser ("A Baleia"), Colin Farrell ("Os Espíritos de Inisherin"), Daniel Kaluuya ("Nope"), Felix Kammerer ("A Oeste Nada de Novo"), Daryl McCormack ("Boa Sorte, Leo Grande"), Paul Mescal ("Aftersun") e Bill Nighy ("Viver").

As seis nomeações para Melhor Atriz vão sair do grupo formado por Naomi Ackie ("I Wanna Dance With Somebody"), Ana de Armas ("Blonde"), Cate Blanchett ("Tár"), Jessica Chastain ("O Bom Enfermeiro"), Viola Davis ("A Mulher Rei"), Danielle Deadwyler ("Justiça para Emmett Till"), Lesley Manville ("Um Sonho em Paris"), Emma Thompson "(Boa Sorte, Leo Grande"), Michelle Williams ("Os Fabelmans") e Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo").

Em Ator Secundário, os finalistas são Brendan Gleeson e Barry Keoghan ("Os Espíritos de Inisherin"), Tom Hanks ("Elvis"), Woody Harrelson ("Triângulo da Tristeza"), Brad Pitt ("Babylon"), Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"), Eddie Redmayne ("O Bom Enfermeiro"), Albrecht Schuch ("A Oeste Nada de Novo"), Micheal Ward ("Império da Luz") e Ben Whishaw ("A Voz das Mulheres").

Para Atriz Secundária, as finalistas são Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre"), Hong Chau ("A Baleia"), Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin"), Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"), Dolly De Leon ("Triângulo da Tristeza"), Lashana Lynch ("A Mulher Rei"), Janelle Monáe ("Glass Onion: Um Mistério Knives Out), Carey Mulligan ("Ela Disse"), Emma Thompson ("Roald Dahl’s Matilda The Musical") e Aimee Lou Wood ("Viver").

Para Melhor Realização, os dois mais votados (independente do seu género) estão automaticamente nomeados para 19 de janeiro e os cinco homens e cinco mulheres mais votados na primeira ronda entram na lista de finalistas. O júri respetivo escolherá mais três realizadores de cada género para chegar a uma lista equitativa de 16 finalistas. Para chegar aos seis realizadores que serão nomeados, o júri escolherá quatro numa segunda ronda de votação.

Os finalistas desta edição na categoria são "Aftersun" (Charlotte Wells), "A Oeste Nada de Novo" (Edward Berger), "Os Espíritos de Inisherin" (Martin McDonagh), "Corsage - Espírito Inquieto" (Marie Kreutzer), "Decisão de Partir" (Park Chan-wook), "Ela Disse" (Maria Schrader), "Elvis" (Baz Luhrmann), "Fire of Love" (Sara Dosa), "Justiça para Emmett Till" (Chinonye Chukwu), "A Mulher Rei" (Gina Prince-Bythewood), "The Quiet Girl" (Colm Bairéad), "Saint Omer" (Alice Diop), "Tár" (Todd Field), "Top Gun: Maverick" (Joseph Kosinski), "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) e "A Voz das Mulheres" (Sarah Polley).

Destaque ainda nas listas para os finalistas a Melhor Filme em Língua Não-Inglesa: "A Oeste Nada de Novo" (Alemanha), "Argentina, 1985" (Argentina), "Bardo" (México), "Close" (Bélgica"), "Corsage - Espírito Inquieto" (Áustria), "Decisão de Partir" (Coreia do Sul), "EO" (Polónia), "Holy Spider" (Dinamarca), "The Quiet Girl" (Irlanda) e "RRR" (Índia).

Descrita como "revitalizada", a cerimónia dos BAFTA está marcada para 19 de fevereiro na sala Royal Festival Hall com dois anfitriões: um no auditório e outro que conduzirá entrevistas na passadeira vermelha e nos bastidores a apresentadores e novos e antigos premiados.

Ao contrário dos anos anteriores, onde o evento começava mais cedo e a transmissão televisiva tinha um atraso de duas horas, as quatro categorias finais serão anunciadas em direto.