"Emília Pérez", o narcomusical em castelhano sobre a transição de género de um traficante de drogas mexicano, foi o grande vencedor da 50.ª cerimónia dos prémios César, entregues na sexta-feira à noite no Olympia, em Paris.

Nas últimas semanas, a pergunta era qual impacto sobre os 4.951 eleitores dos "Óscares Franceses" da polémica no México sobre a forma como o filme representa a violência ligada ao tráfico de drogas, agravada por mensagens antigas controversas sobre vários temas políticios e sociais da atriz principal, Karla Sofía Gascón nas redes sociais.

A resposta foram sete César em 12 nomeações: Melhor Filme, Realização (Jacques Audiard), Argumento Adaptado, Fotografia, Som, Banda Sonora e Efeitos Visuais.

Montagem, Guarda-Roupa e Direção Artística foram as categorias que perdeu, além de Melhor Atriz, onde estavam nomeadas tanto Karla Sofía Gascón como Zoe Saldaña, que estiveram na cerimónia e não posaram juntas.

A Academia fez todos os esforços para esta 50.ª grande reunião da Sétima Arte, confiando a presidência à rainha das atrizes francesas, Catherine Deneuve, que tem evitado a cerimónia nos últimos anos, mas concordou em participar neste aniversário.

A tarefa de animar a noite, transmitida ao vivo em sinal aberto no Canal+ (19h45 em Lisboa) foi confiada a uma das novas apostas seguras do humor no ecrã, Jean-Pascal Zadi (do filme "Simplesmente Negro").

A "vida de sonho" de Julia Roberts

Julia Roberts a receber o César pela carreira

“Hoje, a minha vida é um sonho!”, disse Julia Roberts ao receber um César honorário pela carreira.

“Estar sozinha no palco é uma fraude”, disse a atriz de 57 anos, acreditando que as equipas que a rodearam durante a sua carreira deveriam apoiá-la.

“Têm sido tantos anos em que tive a oportunidade todos os dias de viver o meu sonho”, acrescentou.

A atriz recebeu o seu prémio das mãos de Clive Owen, com quem trabalhou em "Perto Demais" (2004) e que elogiou "uma lenda do cinema".

Impulsionada para o primeiro plano aos 23 anos em “Pretty Woman - Um Sonho de Mulher”, ao lado de Richard Gere (1990), Julia Roberts fas parte da histórias das comédias românticas, como em "O Casamento do Meu Melhor Amigo" (1997) e "Notting Hill” (1999) e ganhou um Óscar pelo seu papel como ativista em “Erin Brockovich” (2000).

Com o seu sorriso gigante, continua a ser um dos rostos mais famosos e cativantes do cinema americano, e também é conhecida pelo seu ativismo humanitário e ambiental.

O realizador Costa-Gavras, de 92 anos, também foi galardoado com um César honorário pela sua carreira e quis agradecer à França “acolhedora e humanista”.

“É uma grande honra, talvez o melhor prémio, que me foi atribuído pelo mundo do cinema que me conhece há tanto tempo”, acrescentou o realizador, nascido na Grécia antes de se exilar em Paris, na sala de imprensa.

"A França e o cinema francês significam muito para mim. É uma razão porque adoro a França desde que me acolheu. Procuro estar à altura desta cultura francesa, sempre que faço um filme", ​​declarou. “Mantenho naturalmente a minha cultura grega, (e) a cultura francesa que me formou completamente.”

Costa-Gavras ganhou o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, como se chamava à época, por "Z - A Orgia do Poder" (1969), uma denúncia da ditadura dos coronéis na Grécia, e a Palma de Ouro do Festival de Cannes por "Missing - Desaparecido" (1982), além de uma estatueta de Hollywood pelo argumento deste filme sobre o golpe de Estado no Chile de 1973.

Em 2002, ganhou dois Césares por "Amen", que condenava o silêncio do Vaticano durante o Holocausto.