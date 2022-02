Com os olhos postos nos Óscares a 27 de março, a cerimónia dos Screen Ators Guild (SAG), com a entrega dos prémios do sindicato dos atores norte-americanos, será esta noite em Santa Mónica, na Califórnia (madrugada em Portugal).

Os SAG são os mais mediáticos de todos os "Guild Awards" do interior da indústria: com a presença de nomes como Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, Reese Witherspoon, Oscar Isaac, Salma Hayek , Jesse Plemons, Hailee Steinfeld, Jeff Goldblum, Maggie Gyllenhaal, Kerry Washington, Lisa Kudrow, Mira Sorvino, Tim McGraw e Faith Hill, Martin Short e Selena Gomez, está prometido o regresso do glamour de Hollywood numa versão mais próxima à que existia antes da pandemia, por contraste com a cerimónia do ano passado, transmitida numa versão editada de uma hora e em diferido, depois dos nomeados se terem juntado virtualmente dias antes por zoom para conhecerem os vencedores e gravarem os discursos.

Sem transmissão em Portugal, os prémios irão abrir com uma atuação especial de Lin-Manuel Miranda, Daveed Diggs e Leslie Odom Jr., estrelas de "Hamilton" e terão como um dos momentos altos o prémio de carreira a Helen Mirren, apresentado por Kate Winslet.

Uma aposta forte habitual é a de juntar algumas das grandes estrelas dos cinco nomeados para Elenco (uma categoria que funciona nos SAG como se fosse a de Melhor Filme): Caitríona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill e Ciarán Hinds irão apresentar imagens de "Belfast"; Daniel Durant, Emilia Jones, Troy Kotsur e Marlee Matlin de "CODA – No Ritmo do Coração"; Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio e Tyler Perry de "Não Olhem Para Cima"; Lady Gaga e Jared Leto de "Casa Gucci"; e Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton e Will Smith de "King Richard".

Não Olhem Para Cima

Apesar de existirem também prémios para os atores das produções televisivas, o que se espera dos cerca dos cerca de 160 mil votantes das duas organizações de atores que se juntaram em 2012 (SAG e AFTRA) são pistas sobre os atores favoritos nos filmes, já que cerca de 85% dos vencedores dos SAG receberam posteriormente a estatueta dourada nos 27 anos anteriores dos prémios.

Mas a estatística não significa que sejam "favas contadas" para os vencedores deste ano: com apenas 12 dos 20 nomeados também na corrida aos prémios da Academia de Hollywood, haverá sempre um elemento de incerteza até à noite de 27 de março (os BAFTA, os prémios da Academia Britânica, também não serão esclarecedores, pois só coincidem oito nomeados).

A única categoria dos SAG que coincide a 100% com os Óscares é a de Melhor Ator: Javier Bardem ("Os Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("O Poder do Cão"), Andrew Garfield ("tick, tick… Boom!"), Will Smith ("King Richard") e Denzel Washington ("A Tragédia de Macbeth").

Para Melhor Atriz, estão nomeadas Jessica Chastain ("Os Olhos de Tammy Faye"), Olivia Colman ("A Filha Perdida"), Nicole Kidman ("Os Ricardos"), Lady Gaga ("Casa Gucci") e Jennifer Hudson ("Respect"). Só as três primeiras estão na corrida aos Óscares.

Na categoria de Melhor Ator Secundário, os únicos nomeados também para as estatuetas douradas são "Troy Kotsur ("CODA") e Kodi Smit-McPhee ("O Poder do Cão"), juntando-se Ben Affleck ("The Tender Bar"), Bradley Cooper ("Licorice Pizza") e Jared Leto ("Casa Gucci").

Para Melhor Atriz Secundária concorrem Ariana DeBose ("West Side Story"), Kirsten Dunst ("O Poder do Cão"), Caitríona Balfe ("Belfast"), Cate Blanchett ("Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas") e Ruth Negga ("Identidade"), mas só as duas primeiras estão também na corrida aos Óscares.

Na categoria de cinema existe ainda um prémio que não é incluído na contagem oficial das nomeações dos respetivos filmes por não ser para os atores, mas para as equipas de duplos, onde estão "Dune - Duna", "The Matrix Resurrections", "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", "Viúva Negra" e "007: Sem Tempo Para Morrer".

Nas séries, favoritismo é de "Succession", mas "Squid Game" já fez história

Ao contrário dos filmes, "Succession" (HBO) e "Ted Lasso" (Apple TV+), com cinco nomeações cada, destacam-se nas categorias das séries e partem com claro favoritismo.

Dois anos após a nomeação e vitória históricas de "Parasitas", da Coreia do Sul, em Elenco de Cinema, do mesmo país "Squid Game" tornou-se a primeira produção de língua não inglesa nomeada para os SAG nas séries.

Para "Succession", houve nomeações individuais para Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin e Sarah Snook, além da categoria coletiva do Elenco em Drama, onde se juntam ainda "The Handmaid’s Tale", "The Morning Show", "Squid Game" e "Yellowstone".

"Ted Lasso" é representado pelos atores Jason Sudeikis, Juno Temple, Brett Goldstein e Hannah Waddingham, além do Elenco em Comédia, que também inclui "The Great", "Hacks", "The Kominsky Method" e "Only Murders in the Building".

Além de Brian Cox, Kieren Culkin e Jeremy Strong ("Succession"), os nomeados para Melhor Ator (Drama) foram Billy Crudup ("The Morning Show") e Lee Jung-jae ("Squid Game).

Jason Sudeikis e Brett Goldstein ("Ted Lasso") disputam Melhor Ator (Comédia) com Michael Douglas ("The Kominsky Method"), Steve Martin e Martin Short ("Only Murders in the Building").

Em Melhor Atriz (Drama), surgem Jennifer Aniston e Reese Withersoon ("The Morning Show"), Jung Ho-Yeon ("Squid Game), Elisabeth Moss ("The Handmaid’s Tale") e Sarah Snook ("Succession").

A Atriz (Comédia) concorrem Elle Fanning ("The Great"), Sandra Oh ("The Chair"), Jean Smart ("Hacks"), Juno Temple e Hannah Waddingham ("Ted Lasso").

Nas categorias de interpretação em Telefilme ou Minissérie, estão nomeados os atores Murray Bartlett ("The White Lotus"), Oscar Isaac ("Scenes from a Marriage), Michael Keaton ("Dopesick"), Ewan McGregor ("Halston") e Evan Peters ("Mare of Easttown"); as atrizes são Jennifer Coolidge ("The White Lotus"), Cynthia Erivo ("Genius: Aretha"), Margaret Qualley ("Maid"), Jean Smart e Kate Winslet ("Mare of Easttown").

Pelo trabalho dos duplos, tanto em Drama como Comédia, foram nomeadas as séries “Cobra Kai”, “O Falcão e o Soldado de Inverno"”, “Loki", "Mare of Easttown" e "Squid Game".