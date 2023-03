"Ice Merchants", o primeiro filme português nomeado para os Óscares, na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação, poderá ser em casa no dia da cerimónia.

A distribuidora Cinemundo anunciou hoje que o filme de João Gonzalez chega a todas as operadores nacionais de Video on Demand no domingo, 12 de março (a cerimónia arranca à uma da manhã de segunda-feira, hora de Portugal continental).

A plataforma Filmin e o 'site' da Cinemundo também terão disponível o filme que ganhou a 25 de fevereiro Melhor Curta-Metragem nos Prémios Annie, os mais importantes para o o cinema de animação nos EUA.

Em paralelo, "Ice-Merchants continua em exibição em mais de 20 salas de cinemas portuguesas, onde já foi visto por mais de 7.500 espetadores em três semanas.

João Gonzalez e Bruno Caetano créditos: Patrick Hadjadj

Um pai e um filho vivem suspensos nas alturas, numa casa presa no alto de um precipício, e trabalham no comércio de gelo, que vendem numa aldeia na planície lá muito em baixo. Como lá chegam? Lançam-se pelos ares, de para-quedas, de forma tão temerária como visualmente espetacular: a partir deste ponto de partida simples mas graficamente muito arrojado, fazendo pleno uso da vertigem e das perspetivas mais extremas, “Ice Merchants”, completamente sem diálogos, está a conseguir conquistar públicos de todo o mundo, numa metáfora poderosa e universal sobre a família, a perda e a reconciliação.

Com apenas 14 minutos, tornou-se uma das raras curtas-metragens de animação portuguesa a ter estreia mundial no Festival de Cannes (seguindo-se a “Os Salteadores”, em 1994, na Semana da Crítica, “Estória do Gato e da Lua”, em 1995, na Selecção Oficial em Competição, e “Água Mole”, já em 2017, na Quinzena dos Realizadores) e o primeiro de todos a ser aí premiado, com o troféu Leitz Cine Discovery, destinado à melhor curta-metragem a concurso.

Foi o início de um período recheado de galardões em todo o mundo, que culminou com a primeira nomeação de um filme português ao Óscar.

O filme é o primeiro feito em contexto profissional de João Gonzalez, cineasta de 27 anos com formação clássica em piano e estudos de animação na londrina Royal College of Art, onde fez os dois filmes anteriores, “The Voyage” e “Nestor”, ambos já com sólida circulação em festivais.

A produção pertenceu à cooperativa Cola Animation, com o produtor a ser o multifacetado Bruno Caetano, 43 anos, também editor de BD e ele próprio realizador de filmes em animação “stop-motion” como o muito premiado “O Peculiar Caso do Senhor Jacinto” e de encantadores telediscos como “Cinegirasol” e “Fundo de Garrafa” para os Azeitonas.

TRAILER "ICE MERCHANTS".