O presidente dos estúdios Marvel contou que "Ike [Perlmutter, o maior acionista naquela altura da Disney] não acredita que alguém vá ver um filme de super-heróis protagonizado por uma mulher. Portanto, saberás que ganhei essa batalha se ainda cá estiver amanhã."

A julgar pelas palavras de Mark Ruffalo, esta batalha com os poderes dentro da Disney que se revelou decisiva terá ocorrido em 2011, apenas três anos após a estreia do primeiro filme do Universo Cinematográfico, "Homem de Ferro".

"Esse foi o ponto de viragem para a Marvel. Porque o Kevin queria super-heróis negros, super-heroínas, super-heróis LGBT. Ele mudou todo o Universo Marvel", salientou o ator.

Com 23 filmes desde 2008 e vários projetos em prepararação, "nenhum outro estúdio está a ser tão inclusivo a esse nível”, defendeu, dando como exemplos "Viúva Negra", "Capitão Marvel" e da futura série "She Hulk" para o Disney+.

"No entanto, eles precisam mudar [os outros estúdios]. Este é o mundo. A cultura está muito à frente da política", concluiu.