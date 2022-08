Depois de quatro filmes da saga original e de dois "crossovers" na saga "Alien VS Predator", o Predador está de volta, desta vez no streaming, no Disney+, e num filme de época.

"O Predador: A Primeira Presa" coloca a sua ação no início do século XVIII, no mundo da Nação Comanche, e como protagonista tem uma jovem guerreira a tentar proteger o seu povo do perigo iminente vindo de outro planeta e, ao mesmo tempo, a tentar provar a sua bravura dentro da tribo.

O SAPO Mag esteve à conversa com o realizador Dan Trachtenberg, que dirigiu antes "10 Cloverfield Lane", com a produtora Jhane Myers e com os dois protagonistas Amber Midthunder (Naru, a jovem guerreira do filme) e Dakota Beavers (Taabe) sobre como foi fazer um filme de Ficção Científica de época com uma das mais célebres e assustadoras personagens da história do cinema.



"Esta é a primeira vez que este Predador vem à Terra. Fazer este filme não surgiu de querer fazer outro filme da saga 'Predador', partiu de querer fazer uma fita de ação emocionalmente envolvente, inspirada em filmes como 'Gravidade', '1917', 'The Revenant: O Renascido' e em contos de sobrevivência reais", explica ao SAPO Mag o realizador Trachtenberg.

"Sempre adorei a ideia de fazer Ficção Científica de época. Também queria fazer um western sem cowboys. Foram várias ideias a circular. E tendo em mente o final de 'Predador 2' onde se percebe que há precedentes para eles andarem por aí neste período de tempo", acrescentou.

O filme passa-se junto do povo indígena Comanche, é maioritariamente interpretado por atores nativos americanos, tem uma produtora Comanche, Jhane Myers, e é falado em inglês mas também em linguagem Comanche.

"O Comanche é a minha língua e este filme eleva realmente a fasquia para a representatividade. Penso que é um ótimo instrumento de ensino porque queremos envolver a nossa juventude para ajudar a preservar a nossa língua. E as pessoas adoram o Predador e vêem o Predador. Os pequenos comanches não têm medo do Predador. Por isso, espero que todos o vejam e comecem a falar mais da língua dentro das nossas tribos", salienta a produtora Jhane Myers.

"Estou contente por termos tido alguém como Dan [Trachtenberg] que criativamente pensa em ter inclusão, em querer incluir tudo isto, e, por isso, acrescentar a parte da autenticidade foi bastante fácil. Havia nativos dentro de cada departamento, não apenas à frente da câmara, como normalmente acontece, mas também na equipa e atrás da câmara. Ter uma produtora nativa é realmente importante", sublinha a produtora.

"O Predador: Primeira Presa" vai ainda ter disponível no lançamento uma dobragem inteiramente em linguagem Comanche, algo que nunca feito na estreia de um filme. "Inicialmente queríamos que o filme fosse integralmente em Comanche mas isso não estava no seu destino. À medida que fomos progredindo, encontrámos uma forma de incorporar tanto o inglês como o Comanche dentro do próprio filme, mas, em última análise, ainda esperávamos que pudesse haver uma forma de todo o filme poder ser visto em Comanche. E assim, a Jhane liderou esta versão dobrada do filme, onde todos os atores voltaram para dizer as suas falas", referiu Dan Tratchenberg.

Para os atores, também eles nativos americanos, a dobragem em Comanche foi uma oportunidade única, como explica Dakota Beavers, que interpreta Taabe no filme: "Estou tão feliz por termos conseguido dobrá-lo em Comanche, com todos os atores originais a fazerem os seus papéis, o que normalmente não se consegue fazer. Foi muito divertido. E ter isso para preservação do idioma, para que as crianças possam ver o filme no futuro, será algo divertido que eles podem usar para aprender o idioma, foi incrível".



"O Predador: Primeira Presa" tem cenas de ação muito físicas e isso exigiu aos atores um treino rigoroso, especialmente a Amber Midthunder, que interpreta a heroína e simultaneamente uma das presas do filme, Naru. "O filme foi inteiramente físico. Fizemos um treino de quatro semanas antes de começarmos a filmar, o Dakota e eu, e os outros rapazes do filme. E houve treino com armas, tiro com arco ao estilo Comanche, lanças, tomahawks", explica a atriz.

E porque é que 35 anos depois da estreia do filme original da saga, realizado por John McTiernan e com Arnold Schwarzenegger no principal papel, o Predador continua a ter mais vida para dar? O realizador de "Prey" não tem dúvidas: "Recebi mensagens de um pai e de uma filha. A filha tem oito anos e disse: 'Estou tão entusiasmada por ver o vosso filme. O Predador é o meu filme preferido. Não estou autorizada a vê-lo'. E ela estava vestida com o fato do Predador. Isso causou uma impressão na cultura pop, a nível global, e nunca deixámos isso desvanecer. E penso que outra parte disso é a forma como a personagem foi revelada no filme. No filme original vimo-la por fases, ela já era cool como uma coisa camuflada e ainda foi mais quando vimos o fato. E depois, quando se vê a sua forma final, é muito entusiasmante. O filme foi mesmo construído para esse momento revelador. E nunca deixámos de achar isso fantástico".

"O Predador: Primeira Presa" chega ao serviço de streaming Disney+ esta sexta-feira, 5 de agosto.