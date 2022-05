Uma surpreendente revelação à volta de série de filmes "Piratas das Caraíbas": o produtor Jerry Bruckheimer não fechou completamente a porta a um regresso de Johnny Depp como Jack Sparrow.

Segundo a imprensa especializada norte-americana, a Disney tinha colocado essa hipótese de parte após a ex-mulher Amber Heard o ter acusado de violência doméstica em 2018.

Responsável por algumas das maiores super produções dos últimos 40 anos, Jerry Bruckheimer confirmou uma informação veiculada no ano passado sobre um argumento que estava a ser escrito centrado em personagens femininas e protagonizado por Margot Robbie.

"Sim. Estamos a falar com a Margot Robbie. Estamos a preparar dois argumentos para o 'Piratas' — um com ela, outro sem ela'", disse o produtor ao jornal britânico The Sunday Times [acesso pago] durante a promoção do seu mais recente filme, "Top Gun: Maverick".

Mas interrogado sobre se Johnny Depp podia regressar para um sexto filme, a resposta foi honesta mas sem fechar a porta: "Não neste momento. O futuro ainda está para ser decidido".

Recorde-se que está a decorrer um julgamento em Fairfax, perto de Washington, após Depp e Amber Heard se terem processaram mutuamente por difamação.

O ator alega que ficou com a carreira destruída após a ex-mulher ter escrito uma coluna no jornal The Washington Post em dezembro de 2018 em que se descrevia a si mesma como uma "figura pública que representa o abuso doméstico".

Heard nunca citou Depp, mas ele processou-a por insinuar ser um abusador e pede 50 milhões de dólares em danos. Esta contra-atacou com um pedido de 100 milhões de dólares, alegando que sofreu "violência física e abuso desenfreado" da parte dele.

Durante o julgamento e em resposta à pergunta de um advogado da atriz, Depp disse que não voltaria a fazer um filme da série nem que a Disney lhe oferecesse 300 milhões de dólares.

No entanto, durante um contra-interrogatório, deu conta que queria ter dado "despedida apropriada" à personagem de Jack Sparrow num sexto filme antes de sair.

Uma outra testemunha, o agente do ator, confirmou que tinha chegado a um acordo verbal com a Disney para o regresso por um salário de 22,5 milhões de dólares, mas a Disney descartou o sexto filme após a acusação de violência doméstica.